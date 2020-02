Aileen López: "Recibo miles de mensajes picantes, pero no respondo, soy fiel a mi pareja"  

Recién graduada de la como licenciada en derecho, Aileen Yileimy López, es una gran aficionada de Motagua que apoya al equipo azul desde los diez años.



Aileen, a sus 26 años, es una joven destacada de que ha decidido sobresalir también con su espectacular físico, es adicta al gym y una fanática a los tatuajes, tiene 17 en varias partes de su cuerpo.

Hoy en nuestra sección "A Solas con" te damos a conocer la entrevista que hicimos con este 'mujerón', quien además nos cuenta de su sueño tras graduarse, lo que le gusta y los jugadores de Motagua que admira.



¿Quién es el jugador argentino que le llama la atención? Que ella misma sea quien lo cuente.



¿Quién es Aileen López?



Es una mujer con los pies sobre la tierra, muchas personas me han dicho que soy sencilla, humilde, siempre enfocada en lo que quiero, si me toca estudiar, estudio, es algo que me gusta. Amo prepararme, tengo claros mis objetivos y si quiero hacer algo diferente, lo hago para sentirme cómoda conmigo misma.



¿Cómo es tu día a día?



Es un poco tedioso, tengo una hija de nueve años. Me levanto temprano para poderla despachar a la escuela, el bus pasa por la casa a las 5:20 A.M y tengo que estar levantada desde muy temprano, prepararle su merienda, peinarla, estar pendiente de sus tareas, entre otras cosas de madre. Luego me hago mí cafecito, me pongo a ver noticias en las mañanas, otras veces estoy cansada y me toca dormir otro poquito más.



Más adelante despacho a mi esposo a su trabajo, es Ingeniero eléctrico, tiene su propia empresa, entonces me toca también hacerle comida y aprovecho para desayunar algo sano, unos panqueques, una avena integral con proteína o cosas así.



Alieen López también aseguró que les da cuidado a sus perritas, mascotas que ama mucho, las lleva a hacer sus necesidades, les da su comida y luego de todo se va para el gimnasio.

Dedicada en los que hace, una de sus máximas virtudes es la dedicación con la que hace las cosas. Foto: Ronal Aceituno. Locación: Hotel Clario, Tegucigalpa.



¿Por qué la carrera de derecho?



Desde niña me gustaba y le cuento porqué me decanté por esta profesión; a mi mamá le vendieron una casa y la estafaron, no le entregaron los papeles originales, las escrituras, sufrió bastante en ese caso porque anduvo en juzgados, con abogados, los cuales les pagaba y no le resolvían nada, entonces la vi sufrir bastante y dije "quiero ser una abogada de bien y justa".



¿Sueñas con trabajar en algún lugar de abogada o ya lo haces?



Recientemente me gradué (diciembre 2019), no he comenzado a trabajar, pero sí he dado asesorías en la empresa de mi esposo, como le comenté que es de energía eléctrica, entonces lo apoyo más que todo cuando tiene problemas laborales con los empleados y también le ayudo en el área administrativa.



¿El gimnasio, otra pasión o lo haces por salud?



Más que todo lo hago por salud, porque estuve sufriendo bastante problemas de bulimia, comía y me sentía mal, entonces esas cosas hicieron de que mejorara mi estilo de vida con una nueva dieta, también, quiero moldear mi cuerpo diferente, deseo más masa muscular, entonces por eso me metí al gimnasio y lo estoy logrando poco a poco.



¿Qué rutina es la que más te gusta hacer?



Me encanta hacer piernas, "¿Por qué?", siento que tengo bastante fuerza para levantar peso y quiero tenerlas más grandes, bonitas, por eso me gusta ese ejercicio cuando voy al gym, aunque duela.



¿Tu cuerpo es completamente natural o existe alguna cirugía?



Sí existe una cirugía, se ríe: ja.ja.ja. En mis pechos, tengo unos implantes de mama y me los hice tiempo atrás, no me arrepiento de la decisión.

La hermosa Aileen López aseguró que no aceptaría una cita con nigún futbolista ya que es fiel a su pareja. Foto: Ronal Aceituno. Locación: Hotel Clarion, Tegucigalpa.



Motagua. ¿Quién te inyectó ese sentimiento?



Fue más que todo viendo al equipo en la televisión, desde que estaba pequeña a los diez años decidí hacerme Motagua y es un bonito sentimiento que tengo para ese club.



¿Cada cuánto vas al estadio?



Para no ser mentirosa solo he ido dos veces en el último tiempo, no suelo ir mucho por todo las cosas que dicen (problemas barras) que es peligroso, pero siempre los veo en casa.



¿Que jugador de Motagua te llama la atención?



Para mí todos son buenos, pero los que más destaco son Rubilio Castillo, Marcelo Pereira, Reinieri Mayorquín, Matías Galvalíz, básicamente ellos.



¿Les aceptarías una cita?



No, porque tengo mi pareja y estoy súper feliz con él, no necesito de un futbolista profesional para sentirme contenta, con el hombre que Dios me dio me siento bien.



Aileen aseguró que nunca le llegaron propuestas de jugadores de ningún equipo, a pesar de que actualmente tiene 28 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y nos explica por qué su masivo crecimiento en redes sociales sin ser tan famosa.



"Eso se debe a que hago videos de Tik-Tok (red social de moda entre los más jóvenes), entonces los seguidores que tengo, van y me siguen por Instagram, el crecimiento de mi red social comenzó en agosto del año pasado y pues lo que hacía eran bailes en mi casa, chiste y entre más subía (videos) me fui enamorando de la herramienta y tuve más fans".



¿Cuántos mensajes picantes te llegan a tus redes sociales?



Ufffff. Miles, me dicen cosas como "mamacita", "que rica estás", "hermosa", me invitan a salir, "que bella", "te amo", ni me conocen y ya me aman ja.ja.ja (risas), pero no respondo los mensajes, solo acepto a personas conocidas.

La hermosa Aileen explicó el significado de sus 17 tatuajes y escogió su favorito. Foto: Ronal Aceituno. Locación: Hotel Clarion, Tegucigalpa.



¿Qué opinas de la proliferación de la mujer en el periodismo deportivo?



Espero que se siga dando más, ahorita están metiendo bastante a las mujeres en el periodismo deportivo, es bueno que podamos participar en lo que son comentarios, análisis y jugadas del fútbol que es el deporte rey en Honduras.



Hay muchas mujeres que tienen demasiado conocimiento en ello, entonces estoy de acuerdo con las oportunidades y espero que les sigan dando más para que muchas chicas se puedan meter a eso.



¿Cómo te va en el amor?



Excelente, gracias a Dios tengo un esposo (le digo así aunque no nos hemos casado), pero él (Osman) me trata super bien, es mi mejor compañía, está conmigo en las buenas y las malas, me da ese apoyo de persona que te hace crecer. Ya tenemos planes de casarnos.



¿Osman Canales es el prototipo de hombre que te gusta?



Sí, alto, el físico que tiene, su cabello, su color de piel me encanta, él es 'mi gordito bello', así le digo, estoy muy enamorada y feliz de estar a su lado. Es mi cita perfecta, llevamos seis años de relación.



¿Debemos comenzar a ver con normalidad las relaciones entre personas del mismo sexo en la actualidad?

Para mí es algo normal, que no se debe tener nada de susto, cuando lo veo en mujeres o en hombres no pasa nada y todos deberíamos de aceptar, ojalá que pronto haya cero discriminaciones a las decisiones de estas personas.



¿Qué significan los tatuajes para tí, tienes muchos?



Son mi vida, desde mis 18 años dije "tengo que ser libre", no libertinaje, entonces estás marcas en mi cuerpo me hicieron ser alguien diferente y feliz conmigo misma, es algo con lo que me identifico, amo la tinta, demostrar lo que me gusta porque la mayoría de tatuajes que tengo, son de mi admiración por eso me los hice.



El significado de cada tatuaje



Más que todo significan libertad de expresión, una mujer decidida, enfocada en lo que quiere, sin dejarse llevar por los malos comentarios o las malas caras que le haga la gente, me las han hecho, pero no importa.



Tengo 17 tatuajes, uno no me gusta y fue el primero, porque el muchacho que lo hizo no me lo dejó bien, el mejor que tengo está en el brazo derecho, es el 'dios ganesha', que significa prosperidad, enriquecimiento, abundancia, me encanta la cultura Indú.



Del 1 al 10 ¿Cuánto puntaje le das a tu cuerpo?



Yo me daría un 7, no me gusta ser vanidosa, prefiero que la gente me diga que soy bonita y que tengo mis atributos. Periodista: "¿Su esposo cuánto le daría? ja.ja.ja él me daría un 10, siempre me dice que tengo mucha belleza.



¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta?



Mis glúteos, me encantan mis pompis, ahora están creciendo más por el gym, me gustan porque no me cuesta sacar más y al momento de que trabajo las piernas también las trabajo a ellas.



¿Cuál es tu mayor virtud?



Mi dedicación a las cosas, el tratar de superarme en todo lo que haga, enfocarme en todo, y pues ser una persona de bien y vivir la vida feliz junto a mi familia.

PREGUNTAS PING - PONG

– Plato preferido: Mariscos

– Una ciudad: San Pedro Sula

– Un sueño: Ser notaria

– Un libro: Cipotes de Roberto Amaya Amador

– Una virtud: Honestidad

– Un defecto: Enojada

- El peor piropo: No sé

- El mejor piropo: Los que me dice mi pareja

PREGUNTAS RÁPIDAS

¿Lo que más odias?

R// Que le hagan daño a las personas inocentes

¿Qué no perdonas en un hombre?

R// La mentira

¿A quién admiras?

R// A mi esposo

¿Tu serie de TV favorita?

R// No tengo tiempo para eso

¿Tu cantante favorito?

R// Ricardo Arjona

¿Cómo duermes?

R// Del lado izquierdo

¿Cuál es tu fantasía?

R// Viajar