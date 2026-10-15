Futbolista denuncia que sufrió un robo en plena Champions League: "Triste e indignante"

El futbolista brasileño rompió el silencio y emitió un comunicado luego de sufrir un robo mientras disputaba un partido de la Champions League: "Triste e indignante".
Este miércoles finalizó una nueva jornada de la Liga de Campeones y uno de los protagonistas fue el Real Betis, club que sigue imparable y se llevó los tres puntos ante el Oporto.
Sin embargo, una de sus figuras pasó una desagradable situación al ser víctima de un robo en su casa mientras estaba disputando el juego en la Champions.
Antony, jugador brasileño, denunció a través de sus redes sociales la dura situación que sufrieron con su familia.
El extremo sufrió un robo en su domicilio en Sevilla durante el partido frente al Oporto portugués, de la segunda jornada de la Champions League, y lamentó que "una noche que tenía todo para ser brillante terminó en rabia y frustración".
En su comunicado expresó: "Hoy vengo aquí a compartir una situación muy triste e indignante. Una noche que tenía todo para ser brillante terminó en indignación y frustración".
"Es difícil explicar la sensación de tener nuestro espacio invadido, de saber que aquello que construimos con tanto esfuerzo y dedicación se lo llevó alguien que no tiene idea de las batallas que enfrentamos para conquistar cada cosa".
Asimismo, detalla que "lo que más indigna no es solo la pérdida material, sino la sensación de inseguridad dentro del lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos, la mirada de inseguridad de mi familia".
Y continúa: "Pero, ante todo esto, una cosa me queda aún más clara: no existe bien material en el mundo que sea más valioso que la vida y el bienestar de mi familia".
"Todo lo que perdimos lo podemos conquistar nuevamente. El trabajo continúa, los sueños permanecen y las ganas de vencer siguen intactas", expresó.
Para el atacante de Osasco (estado de Sao Paulo), "lo que realmente importa es poder mirar" a su "familia y saber" que siguen "juntos, unidos y con fuerzas para superar también este momento tan difícil".
"La sensación de inseguridad y la rabia permanecen, pero también queda la certeza de que nuestra mayor riqueza nunca estuvo en los objetos que había dentro de casa, sino en las personas que la convierten en un hogar. Porque, al final, mi mayor logro siempre será mi familia", destacó el extremo brasileño del Betis.
El comunicado de Antony en sus redes sociales denunciando el robo en su vivienda mientras estaba en pleno partido de Champions League.
Antes de ese terrible episodio, Antony venía de ganar por 3-2 ante el Oporto en la Champions League, resultado que le permite seguir con paso perfecto con sus 6 puntos.
Por otro lado, el equipo también atraviesa un dulce momento en la Liga Española. Son terceros por encima del Real Madrid con 19 unidades.