El motivo por el que Cristiano Ronaldo sigue ligado a la Juventus: revelan detalles

Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar en Italia, incluso años después de su salida de la Juventus: revelan la razón por la que siguen ligados .
La disputa entre Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín continúa abierta por una cantidad cercana a los 10 millones de euros. El club italiano ha llevado el caso al Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Italia.
El conflicto comenzó en 2021, cuando Cristiano Ronaldo abandonó la Juventus para regresar al Manchester United. Desde entonces, los representantes legales del portugués reclaman 9,8 millones de euros por cantidades que, según sostienen, el club todavía le debe.
La reclamación está relacionada con supuestos pagos salariales pendientes durante la crisis sanitaria del COVID-19. La defensa del delantero considera que existían compromisos económicos que la entidad turinesa debía cumplir, pese a las dificultades financieras de aquella etapa.
Según la versión de los abogados del futbolista, la Juventus se habría comprometido a abonar cerca de 19 millones de euros de forma diferida. Sin embargo, el desacuerdo sobre esas cantidades terminó convirtiéndose en una batalla judicial que continúa varios años después.
El caso es conocido en Italia como la «carta Ronaldo», una trama relacionada con acuerdos salariales y pagos aplazados durante la pandemia. Las investigaciones sobre las cuentas del club también pusieron bajo escrutinio las prácticas financieras de la entidad.
La polémica trascendió la situación particular de Cristiano Ronaldo y se enmarcó en una etapa complicada para la Juventus. Las investigaciones financieras y las controversias administrativas afectaron a la imagen del club y a su antigua dirección.
En su intento por revertir la decisión judicial, la Juventus ya ha perdido dos recursos de apelación. Por ello, la entidad ha recurrido al Tribunal de Casación, donde busca impugnar la resolución que favorece la reclamación económica del portugués.
Esta instancia representa el último escalón de la vía judicial ordinaria en Italia. Su decisión será determinante para establecer el desenlace del enfrentamiento entre el futbolista y el equipo turinés por las cantidades reclamadas.
La prensa italiana apunta a que podría conocerse una resolución definitiva antes de finalizar el año. No obstante, el resultado dependerá de la decisión judicial y de los plazos correspondientes al procedimiento.
Aunque Cristiano Ronaldo dejó Turín hace varios años, su relación con la Juventus continúa generando titulares. El litigio mantiene vigente un capítulo controvertido de su etapa en el fútbol italiano, marcado por los desacuerdos económicos entre ambas partes.
La cantidad en disputa supone un asunto relevante para el club, que busca cerrar definitivamente uno de los episodios más delicados de su gestión reciente. Para Ronaldo, el objetivo es resolver una reclamación que sus representantes consideran pendiente desde hace años.
Durante su etapa en la Juventus, el delantero portugués dejó cifras destacadas en el terreno de juego. Disputó 134 partidos oficiales, marcó 101 goles y repartió 20 asistencias, consolidándose como una de las principales figuras del equipo.
Además de sus registros individuales, Cristiano Ronaldo conquistó cinco títulos locales con la Juventus entre 2018 y 2021. Su rendimiento deportivo contrastó con las controversias financieras que rodearon al club durante los últimos años de su etapa en Turín.
Ahora, el desenlace de la disputa dependerá del Tribunal de Casación. La decisión permitirá determinar el futuro de los casi 10 millones de euros reclamados y podría poner punto final a una batalla legal que mantiene enfrentados a Cristiano Ronaldo y la Juventus.