Flick se fija en una figura del City y lo quiere en el Barça: 90 millones de euros

De acuerdo con los últimos reportes, el técnico del Barcelona está siguiendo de cerca la evolución de una figura del Manchester City, que podría marcharse del club en el próximo verano.
Uno de los temas más calientes en la actualidad es la sanción que recibiría el Manchester City. El club, que esta temporada se despidió de Pep Guardiola y le dio la bienvenida a Enzo Maresca, fue declarado culpable de financiación irregular, y su castigo puede ir desde un descenso hasta la retirada de los títulos conquistados en esta etapa o la pérdida de puntos durante varias campañas consecutivas.
Se espera una decisión de las autoridades inglesas próximamente y la entidad se arriesga a perder a varias de sus estrellas. El noruego Erling Haaland podría abandonar el equipo en caso de una sanción histórica.
Desde el FC Barcelona, como el resto de los clubes top del planeta, no pierden de vista este polémico caso. Pueden intentar fichar a Haaland en 2027 y en unas condiciones más favorables de lo previsto.
Sin embargo, en France Football explican que Hansi Flick no acaba de estar tan convencido de que Haaland sea una incorporación necesaria. El técnico alemán entiende que por ahora no es el perfil que encaje mejor en sus sistemas.
En cambio, el futbolista que Flick ve interesante para reforzar al conjunto catalán es Rayan Cherki. El volante francés fue uno de los últimos fichajes que Guardiola llevó al City y está afrontando su segunda campaña en el club.
Cherki juega como mediapunta, aunque también puede hacerlo en cualquiera de las dos bandas, como falso '9', e incluso, como volante central. Y pese a su increíble experiencia en la élite, tan solo tiene 23 años.
El habilidoso mediocampista tiene claro que cambiará de aires si el City es castigado por la Premier League. No hay ninguna duda que no le faltarán ofertas y la del Barça estará sobre la mesa.
Tampoco se puede negar que Cherki sería un refuerzo sensacional para los azulgranas, pero la pregunta que hay que hacerse es si tendría espacio en la plantilla, viendo la increíble competencia que existe en la parcela ofensiva.
La secretaría técnica del Barcelona sigue muy de cerca la evolución del atacante, pero la operación dependerá en gran medida de que surja una oportunidad económica favorable, especialmente motivada por las posibles resoluciones financieras que afronta los 'Cityzens'.
La citada fuente remarca que el conjunto catalán no contempla su fichaje como una prioridad inmediata para las ventanas de transferencias más cercanas, sino que prefiere evaluar los escenarios de cara a 2027.
Cherki está tasado en unos 90 millones de euros y Flick le habría comunicado a la directiva que solo lanzarían una ofensiva formal si las condiciones permiten negociar por una cifra considerablemente menor a su cláusula actual.
France Football señala que a Flick le atrae la capacidad de Cherki para adaptarse a múltiples zonas del ataque. El entrenador valora que pueda jugar con total naturalidad por ambas bandas o como delantero.
Mientras la directiva blaugrana analiza opciones de peso en el mercado como la de un delantero centro puro, Flick prefiere el perfil creativo e impredecible que ofrece el ex del Lyon.
El Barcelona sabe que no se encuentra solo en la carrera, ya que otros clubes poderosos como el PSG y Liverpool también se mantienen atentos al futuro del jugador francés.
El propio Cherki, quien recientemente anotó un gol en la victoria del City por 0-3 ante el Liverpool, ha manifestado públicamente su admiración hacia el actual proyecto deportivo culé.