Flick se fija en una figura del City y lo quiere en el Barça: 90 millones de euros

Uno de los temas más calientes en la actualidad es la sanción que recibiría el Manchester City. El club, que esta temporada se despidió de Pep Guardiola y le dio la bienvenida a Enzo Maresca, fue declarado culpable de financiación irregular, y su castigo puede ir desde un descenso hasta la retirada de los títulos conquistados en esta etapa o la pérdida de puntos durante varias campañas consecutivas.