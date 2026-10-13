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El gesto que condena a Vinicus y Bellingham dijo lo que todo Real Madrid piensa: "Liga de..."

Salen a la luz más detalles tras la insólita expulsión de Vinicius ante Villarreal: revuelo por imagen del brasileño empujando a trabajador.

13 de octubre de 2026 a las 06:26
El gesto que condena a Vinicus y Bellingham dijo lo que todo Real Madrid piensa: Liga de...
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La insólita expulsión de Vinicius ante el Villarreal sigue generando comentarios, pero también, continúan saliendo a la luz imágenes y detalles de lo ocurrido.
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El Real Madrid lo ganó por la mínima, pero terminó pidiendo la hora tras la tarjeta roja al brasileño.
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Vinicius se fue expulsado por tirarle del cabello a Saliba cuando el Real Madrid estaba atacando. La jugada terminó en su gol, por lo que debió ser revisada por el VAR.
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El árbitro fue a revisar la acción y no tardó en mostrarle la roja al brasileño. El jugador no se lo tomó nada bien y se mostró enfadado, sus compañeros evitaron que la escena creciera.
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"Estando el juego detenido, Vinicius, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta", dijo el acta arbitral.
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Aunque el árbitro no pudo determinar lo que le dijo el brasileño, desde DAZN compartieron las palabras de los jugadores mientras expulsaba al "7".
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"¡Eso no es nada!", gritaba Bellingham desde atrás en la escena. El jugador inglés fue el de la asistencia a Vinicius en esa acción.
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Y cuando el árbitro expulsó a Vinicius, según lo divulgado por DAZN, expresó: "¿Roja? ¡No! ¡No!"
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¿Por qué tú haces eso?", repitió Vinicius hasta en cuatro ocasiones. El brasileño se mostraba enfadado y sorprendido por lo sucedido.
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Posteriormente, las cámaras captaron a Jude Bellingham que tampoco podía creer: "Wow. Jod*r. Esto ya no es fútbol. Wow".
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Pero la cosa no terminó ahí, ya que más adelante también salió a la luz con la imagen del brasileño empujando a un trabajador de LaLiga.
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Luego de su expulsión se fue enfadado rumbo al túnel acompañado de Endrick y resguardado por miembros del personal.
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Ahí, empujó a un empleado que estaba detrás del monitor en el que el árbitro ve las acciones que le muestra el VAR.
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Esta acción le podría salir caro, ya que podría enfrentar una sanción mayor de tres partidos. De momento se está a la espera de conocer su castigo en la Liga Española.
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Asimismo, desde DAZN también revelaron que en esa escena "Vinicius empujó y le dijo 'liga de mierd* al director de partido de LaLiga".
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"El CTA también revisará este empujón de Vinicius a un trabajador tras la expulsión. Yo estas actitudes no las entenderé nunca", expresan en redes sociales.".
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Vinicius se encuentra a la espera de conocer su castigo en la Liga Española tras lo sucedido el pasado domingo ante el Villarreal.
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