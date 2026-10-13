El gesto que condena a Vinicus y Bellingham dijo lo que todo Real Madrid piensa: "Liga de..."

La insólita expulsión de Vinicius ante el Villarreal sigue generando comentarios, pero también, continúan saliendo a la luz imágenes y detalles de lo ocurrido.
El Real Madrid lo ganó por la mínima, pero terminó pidiendo la hora tras la tarjeta roja al brasileño.
Vinicius se fue expulsado por tirarle del cabello a Saliba cuando el Real Madrid estaba atacando. La jugada terminó en su gol, por lo que debió ser revisada por el VAR.
El árbitro fue a revisar la acción y no tardó en mostrarle la roja al brasileño. El jugador no se lo tomó nada bien y se mostró enfadado, sus compañeros evitaron que la escena creciera.
"Estando el juego detenido, Vinicius, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta", dijo el acta arbitral.
Aunque el árbitro no pudo determinar lo que le dijo el brasileño, desde DAZN compartieron las palabras de los jugadores mientras expulsaba al "7".
"¡Eso no es nada!", gritaba Bellingham desde atrás en la escena. El jugador inglés fue el de la asistencia a Vinicius en esa acción.
Y cuando el árbitro expulsó a Vinicius, según lo divulgado por DAZN, expresó: "¿Roja? ¡No! ¡No!"
¿Por qué tú haces eso?", repitió Vinicius hasta en cuatro ocasiones. El brasileño se mostraba enfadado y sorprendido por lo sucedido.
Posteriormente, las cámaras captaron a Jude Bellingham que tampoco podía creer: "Wow. Jod*r. Esto ya no es fútbol. Wow".
Pero la cosa no terminó ahí, ya que más adelante también salió a la luz con la imagen del brasileño empujando a un trabajador de LaLiga.
Luego de su expulsión se fue enfadado rumbo al túnel acompañado de Endrick y resguardado por miembros del personal.
Ahí, empujó a un empleado que estaba detrás del monitor en el que el árbitro ve las acciones que le muestra el VAR.
Esta acción le podría salir caro, ya que podría enfrentar una sanción mayor de tres partidos. De momento se está a la espera de conocer su castigo en la Liga Española.
Asimismo, desde DAZN también revelaron que en esa escena "Vinicius empujó y le dijo 'liga de mierd* al director de partido de LaLiga".
"El CTA también revisará este empujón de Vinicius a un trabajador tras la expulsión. Yo estas actitudes no las entenderé nunca", expresan en redes sociales.".
Vinicius se encuentra a la espera de conocer su castigo en la Liga Española tras lo sucedido el pasado domingo ante el Villarreal.