Hermana de CR7 da la peor noticia tras el abandono y la postura de Portugal

La hermana de Cristiano cierra la puerta a su regreso con Portugal. Esta es la postura de la selección europea ante todo lo que se ha venido dando.
El futuro internacional de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal ha vuelto a quedar rodeado de una profunda incertidumbre tras los últimos acontecimientos vividos en el seno del conjunto luso.
Su hermana, Elma Aveiro, insinuó abiertamente que la histórica carrera del delantero con el equipo nacional podría haber llegado a su fin tras su inesperada salida de la última concentración.
Las declaraciones de Aveiro, de 53 años, se dieron este miércoles durante la presentación de un libro, donde habló con franqueza sobre la tristeza y el difícil momento que atraviesa su hermano menor, de 41 años.
La tensión estalló recientemente cuando Ronaldo permaneció en el banquillo de suplentes durante la victoria de Portugal sobre Noruega por 2-1 en la Liga de Naciones de la UEFA.
Este hecho detonó marcadas diferencias entre el actual delantero del Al Nassr saudí y el seleccionador nacional Jorge Jesus por la forma en la que se gestionó dicha situación en el vestuario.
Tras el desencuentro, el capitán luso tomó la decisión de abandonar sorpresivamente la concentración del equipo, viéndose obligado a seguir los posteriores compromisos internacionales desde su domicilio.
Poco después del polémico episodio, el atacante intentó calmar las aguas publicando un extenso comunicado de cerca de dos mil palabras, donde explicó su postura y reafirmó su deseo de volver a representar a su país.
Sin embargo, las contundentes palabras de su hermana dejaron entrever que el regreso del astro portugués no está para nada garantizado y que la reconciliación será sumamente difícil.
En declaraciones recogidas por el diario británico The Sun, Elma Aveiro afirmó: "Es más probable que no vuelva que lo contrario. Creo que ambos, Ronaldo y Jesus, sienten dolor. Fue una situación que vivieron ellos, no yo, y yo hablo en nombre de mi hermano".
Aveiro añadió además que el conflicto se encuentra en un callejón sin salida: "Creo que las cosas han llegado a un punto muerto, y veremos qué ocurre. El asunto es muy complicado. Cuando sufrimos una traición, resulta muy difícil que las cosas vuelvan a ser como antes".
En una llamativa paradoja dada la gravedad de la crisis, el propio entrenador Jorge Jesus estuvo presente en el mismo evento público donde la hermana del jugador ofreció estas declaraciones.
La hermana del futbolista aprovechó la ocasión para criticar a la afición y a los directivos portugueses, señalando que deberían mostrar mayor gratitud por todo lo que el capitán ha entregado a lo largo de su trayectoria.
"Me siento triste, porque el pueblo portugués, por desgracia, olvida lo que ya se ha conseguido. Es muy duro ver a mi hermano pasar por esta situación; es una de las personas que menos merece lo que le está ocurriendo", enfatizó.
Por su parte, la Federación Portuguesa de Fútbol confirmó mediante un comunicado oficial que sigue vigente la sanción de suspensión automática sobre el jugador, aunque se prevé que esté disponible para la convocatoria del próximo mes de noviembre.
El regreso de Cristiano Ronaldo a la selección sigue en el aire a la espera de los próximos acontecimientos, mientras su entorno cercano insiste en que superar esta fractura no será una tarea sencilla.