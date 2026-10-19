Revelan cómo está la salud de exjugador mexicano tras sufrir accidente: quedó atrapado

Sufrió un accidente automovilístico en Yurécuaro Michoacán. El accidente ocurrió el sábado por la noche y ex jugador del América fue traslado al hospital.
El exfutbolista mexicano Paul Aguilar, reconocido por su brillante trayectoria con las Águilas del América y la Selección Mexicana, sufrió un grave accidente automovilístico la noche del pasado viernes en el estado de Michoacán.
El percance ocurrió alrededor de las 11:30 PM a la altura del kilómetro 16 de la carretera federal 110, en el tramo que conecta a los municipios de Yurécuaro y Vista Hermosa, cerca de la autopista de Occidente.
El exdefensor de 40 años viajaba a bordo de una camioneta de lujo Mercedes-Benz AMG GLE 53 al momento de perder el control de la unidad por razones que aún se desconocen.
Tras salirse del camino, el vehículo cayó desde un puente y terminó volcándose muy cerca de las vías ferroviarias que atraviesan la zona de la Estación Patty.
La emergencia movilizó de inmediato a paramédicos de Protección Civil Estatal y municipal, así como a elementos de Seguridad Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
Al llegar al sitio del siniestro, los rescatistas se encontraron con una complicación importante, ya que las puertas de la camioneta se quedaron atoradas por el impacto.
Debido a esto, el personal de rescate tuvo que realizar intensas maniobras mecánicas para lograr liberar al exjugador del interior de la unidad destrozada.
Una vez que fue extraído con éxito, Aguilar recibió la atención prehospitalaria correspondiente en el lugar para estabilizar sus signos vitales.
Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un hospital privado ubicado en el municipio vecino de La Piedad para recibir una valoración médica especializada.
Afortunadamente, el reporte médico más reciente indica que la condición de salud de Paul Aguilar es delicada pero estable, descartándose por completo que su vida corra peligro.
El exfutbolista continúa ingresado en observación en dicho centro médico, donde se encuentra acompañado y respaldado por su amigo y exfutbolista José Daniel 'Chepe' Guerrero.
Si las expectativas de evolución médica se mantienen favorables como hasta ahora, los doctores prevén que Aguilar pueda ser dado de alta el próximo jueves 22 de octubre para regresar a la Ciudad de México.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán trasladó el vehículo accidentado a un corralón oficial para resguardarlo.
Las autoridades estatales ya iniciaron las investigaciones y peritajes correspondientes para determinar exactamente cuáles fueron las causas que provocaron que el mundialista perdiera el control de su camioneta.