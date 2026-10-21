Polémica con Osman Chávez: el grave delito por el que acusan al bimundialista con Honduras

El exfutbolista hondureño Osman Chávez, dos veces mundialista con la Selección de Honduras, está envuelto en un escándalo tras la grave acusación que le hace la Justicia hondureña.
El Ministerio Público habría presentado un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y varios exintegrantes de la Comisión Permanente, señalados por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones públicas.
La existencia de la acusación fue confirmada este martes por Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, quien explicó que el documento ingresó a la Corte Suprema de Justicia durante la mañana.
“Entendemos que es un requerimiento fiscal donde va incluido el ciudadano Luis Redondo que presidió el Congreso Nacional, y otros de los miembros de la comisión permanente”, manifestó Duarte ante los medios de comunicación.
Según el portavoz, el Ministerio Público atribuye a los señalados el presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios, además de otros cargos que deberán ser conocidos durante el proceso judicial.
Sin embargo, el requerimiento todavía no había sido remitido oficialmente por la Secretaría a la jueza natural designada, encargada de conocer el expediente, por lo que aún no se había confirmado la lista completa de personas involucradas.
Entre los nombres que han trascendido en distintos medios de comunicación figura el del exfutbolista hondureño Osman Chávez, quien también habría sido incluido en la acusación presentada ante la Corte Suprema de Justicia.
Al exdefensor hondureño se le vincula con presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública.
Los hechos estarían relacionados con su participación en la Comisión Permanente del Congreso Nacional durante el período legislativo 2022-2026.
Ahora corresponderá a las autoridades judiciales analizar el requerimiento y determinar los pasos procesales que procedan conforme a la legislación hondureña.
En este contexto, se ha señalado la importancia de que las personas requeridas comparezcan voluntariamente ante las autoridades, según corresponda, para atender las actuaciones judiciales.
Chávez no logró la reelección como diputado para el actual período legislativo, por lo que deberá responder ante las autoridades en su condición de excongresista, si la acusación en su contra se confirma oficialmente.
Osman Chávez debutó en el fútbol vistiendo los colores del Platense, equipo con el que a la postre tendría tres etapas. Con el conjunto selacio logró consolidarse y su buen nivel lo puso en la mira de los equipos grandes y de la Selección de Honduras.
'El Tierno' Chávez llegó al Motagua en 2007 y justo en ese año conquistó la extinta Copa Interclubes de la UNCAF, el que hasta ahora es el único título internacional que ha levantado el Ciclón Azul en su historia. Además, jugó en Real España y Vida.
Su rendimiento le permitió llegar al Wisła Cracovia de Polonia, equipo con el que conquistó un campeonato de liga y tuvo participación en competiciones europeas.
Con la Selección Nacional de Honduras, Osman Chávez fue parte de las plantillas que disputaron los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
Osman Chávez jugó un total de 55 partidos oficiales con la Selección de Honduras, participando en eliminatorias mundialistas y en Copas Oro, además de las Copas del Mundo.
Tras decir adiós a la Bicolor, Chávez regresó al fútbol hondureño y luego de vestir los colores de Platense (una vez más), Real España y Vida colgó los botines en 2017.
Después de retirarse del fútbol profesional, Osman Chávez decidió involucrarse en la política hondureña, con interés en impulsar iniciativas sociales dirigidas a las comunidades afrodescendientes y a la juventud.
Osman Chávez reaccionó tras la grave acusación. "Era de esperarse, ya días se venía manifestando, algo político, movido por el odio de dos personas, en este caso Fátima Mena y Maribel Espinoza, que son las arquitectas, movidas por el Partido Nacional", dijo a TVC.