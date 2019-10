Oficial: Maradona se marcha de Dorados de Sinaloa con conmovedora carta

View this post on Instagram

Hola a todos. Quería dejar en claro que mi salida de @Dorados tiene que ver con mi salud. Hoy lamentablemente tengo que dar un paso al costado y dejar el club, donde me hicieron sentir como en mi casa. Yo les agradezco a todos los que forman parte, desde el presidente Antonio Núñez, hasta los hinchas, que nos acompañaron siempre. Tambien agradezco a Jorgealberto Hank y a Cristian Bragarnik por su seriedad y responsabilidad. A mi cuerpo técnico, y a todos mis jugadores, que llegaron a dos finales consecutivas del ascenso. Pero hoy tengo que pensar en mí, y en mi salud. Los médicos me piden que pare, porque pasan los años y cada vez me duele más. Tengo que hacerme dos operaciones que vengo postergando desde hace mucho. Gracias a Dios, y a la Tota, ninguna es de riesgo, pero se necesita tiempo y reposo para poder hacerlas, y creo que este es el momento. Sinceramente yo no sé cómo explicarles, pero le agradezco a todos los que piensan siempre en mí. Confío en haber dejado en alto el nombre del club, y decirle a Dorados y a su gente que estamos unidos para siempre. Hasta pronto ?