'Piojo' Herrera sorprende y habla de la grandeza del Cruz Azul

Miguel Herrera, que ya visualiza el siguiente partido del América ante Tigres, ha vuelto a sorprender pero esta vez cuando habló del Cruz Azul.

El técnico de los azulcremas defendió a capa y espada la grandeza del Cruz Azul y señaló que al Toluca no se le reconoce su historia a pesar de sus títulos.



“El crecimiento de Tigres... no puedes descartar a Cruz Azul como grande. Cruz Azul sigue siendo un equipo importante. Tigres ha crecido bastante, los títulos de Tigres, siempre está peleando. Pumas y Chivas se han quedado abajo. Nadie habla de Toluca como un equipo grande, pero tiene 10 títulos, nadie le da ese valor”, dijo el Piojo Herrera.



Y aunque para el ‘Piojo’ no es un clásico el duelo ante los Tigres, hizo hincapié en el crecimiento de la rivalidad.





“Planteles enormes con Tigres, los dos queremos estar en lo máximo. Hoy ganarle a Tigres es algo muy importante. Se calientan y se manotean, la rivalidad en la cancha es 1000 por ciento”, finalizó.