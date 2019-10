¡Matosas revela que llevará para no aburrirse en el Atlético San Luis!

El técnico argentino Gustavo Matosas reveló que usará en caso de que se aburra en los entrenamientos del Atlético San Luis.

Matosas fue presentado oficialmente como nuevo DT de los rojiblancos y explicó que siempre andará con audífonos por si se aburre en la cesiones.

''Llevaré audífonos por si me aburro en San Luis'', explicó el sudamericano, que tomó el cargo tras renunciar a la selección de Costa Rica porque se fastidiaba de no poder contar con los futbolistas diariamente.

''El día a día es lo que necesito para sentirme vivo y contento, mientras me dedico a lo que me gusta, el futbol'', agregó.

Asimismo, Matosas no se achica a su nuevo reto, pues ya consiguió varios campeonatos en la Liga MX.

''Estuve cinco años en México y me llevé cinco títulos, lo de América no creo que fue un fracaso porque salimos campeones de la Concachampion; lo de Atlas no salió como esperaba, pero me voy a apegar a las cosas buenas'', cerró el argentino.