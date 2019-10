Antonio Mohamed revela el millonario salario como entrenador de fútbol

El argentino Antonio Mohamed sorprendió a todos en México al revelar lo que cobra como entrenador de fútbol, algo que le impidió su regreso a la Liga MX debido a sus pretensiones.

En una entrevista que tuvo con la cadena ESPN, el "Turco" confesó que sus honorarios son de 2.6 millones de dólares anuales (unos 62 millones de lempiras).

"Con el tema económico, a veces lo que cuesta, vale. Tijuana, América y Monterrey no se han quejado en ese tema, creo que las cuentas han salido bien", apuntó dijo el DT que ne el pasado fue campeón con Xolos y América.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE MÉXICO

Mohamed aclaró que él si volvería a trabajar con Ricardo Peláez y que estuvo cerca de ir al Cruz Azul.

"Hace más de tres semanas me llamó. Iba a trabajar con él. No sé qué tan cerca por todo lo que se armó. De acuerdo a mi diálogo con Ricardo, estaba cerca. Me junté con él hace años en un draft. Ahí hablamos y con Mario Lash. Hablamos y aclaramos todo. Después se dio esta posibilidad y no queda el rencor. Si se da, bienvenido y si no, ni modo”, señaló.

No descarta en un futuro ser parte del elenco de las Chivas. ""Es un equipo con mucha jerarquía y exigencia. Si se alinean los planetas, se puede llegar a dar. En algún momento intentaron hablar conmigo. Se tienen que dar las situaciones. No tengo que sacrificar nada. Si llego a un lugar, debo llegar bien respaldado", sentenció.