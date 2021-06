Florian Thauvin inicia su romance con Tigres y sueña volver a la selección de Francia

Jugar al máximo en el fútbol mexicano y volver a la selección de Francia son el compromiso y la ilusión que el extremo francés Florian Thauvin expresó este viernes durante su presentación como refuerzo de los Tigres.



"La liga mexicana es muy dura, voy a dar mi máximo para ayudar a mi equipo para que esté en lo más alto de la liga", dijo Thauvin en una conferencia en la que habló casi por completo en un español muy claro y fluido durante unos 15 minutos.



El francés aseguró que se encuentra en México convencido de que cumplirá el contrato que lo liga a Tigres hasta 2026 y rechazó el rumor de que haya una cláusula que le permita evaluar cada seis meses si continúa en el club o ficha por otro.





"Estoy aquí para jugar cinco años o más, hay una cláusula de rescisión normal como en el contrato de cualquier futbolista, pero no me interesa", apuntó.



Thauvin, de 28 años, describió para la prensa local las cualidades que mostrará a partir del próximo torneo Apertura-2021 en las canchas mexicanas.



"Me veo como un futbolista que siempre ataca, me gusta provocar a las defensas y estoy listo para hacer pases decisivos y marcar muchos goles".



- Emular a Gignac -

Factor decisivo para que Thauvin aceptara fichar por Tigres fue su compatriota André-Pierre Gignac, quien desde 2015 juega para este equipo con los que ha ganado ocho campeonatos, entre ellos cuatro de la Liga MX (primera división).



"Voy a tratar de hacer las mismas cosas que Gignac ha hecho aquí, él ya es una leyenda en México; Gignac va a ayudarme, me dará consejos para adaptarme rápidamente", comentó Thauvin.



De los detalles que André-Pierre ha adelantado a Florian están la entrega y la exigencia de la afición de Tigres.



"Tengo mucha suerte de estar en un club como los Tigres que son muy populares en Europa", apuntó Florian y dijo estar preparado para afrontar cualquier presión como la que vivió con el Olympique de Marsella.



"Estoy listo para la exigencia, en Francia y en el Marsella hay muchas presiones, es el club de Francia con más presión, tengo la experiencia y la madurez para ello".



Gignac también le ha compartido a Thauvin sobre la pasión que despierta el Clásico del Norte, entre Tigres y Monterrey.



"Me habló mucho de este clásico que es increíble, tengo prisa de ver cómo se viven, voy a dar lo máximo para que la afición esté orgulloso de mí".



- De nuevo con 'Les Bleus' -

Así como Gignac regresó a la selección de Francia para jugar la Eurocopa de 2016 ya instalado en el fútbol mexicano, Thauvin expresó su deseo de destacar con Tigres para volver a 'Les Bleus', con los que ganó el Mundial de Rusia-2018.



Thauvin ha jugado 10 partidos con la selección de Francia, el más reciente fue el 11 de junio de 2019 ante Andorra en la eliminatoria para la Eurocopa.



"Es un objetivo para mí volver a la selección de Francia, es muy dificil, porque ahora la seleccion tiene a los mejores jugadores del mundo, pero pienso que puede ser", dijo.