Chivas castigó a Monterrey y se adueña de la Liga MX: el 'Tala' Rangel atajó un penal en el 98

El guardameta <b>José 'Tala' Rangel</b> le detuvo un penal al montenegrino <b>Uros Djurdevic</b> en la última jugada y garantizó este sábado el triunfo a domicilio del <b>Guadalajara </b>por 2-3 sobre <b>Monterrey </b>que ratifica el liderato de las Chivas en la jornada 12 del Clausura en la Liga MX. El conjunto rojiblanco se confirmó como líder con 30 puntos, tres más que <b>Cruz Azul</b>, que el viernes sufrió para empatar 1-1 con <b>Mazatlán</b>.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/ligamexico">Repasá la tabla de posiciones de la Liga MX</a></b>