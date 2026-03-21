Chivas castigó a Monterrey y se adueña de la Liga MX: el 'Tala' Rangel atajó un penal en el 98

El guardameta José 'Tala' Rangel le detuvo un penal al montenegrino Uros Djurdevic en la última jugada y garantizó este sábado el triunfo a domicilio del Guadalajara por 2-3 sobre Monterrey que ratifica el liderato de las Chivas en la jornada 12 del Clausura en la Liga MX. El conjunto rojiblanco se confirmó como líder con 30 puntos, tres más que Cruz Azul, que el viernes sufrió para empatar 1-1 con Mazatlán. Repasá la tabla de posiciones de la Liga MX

Además de perder el liderato, Cruz Azul está en riesgo de bajar el tercer lugar si este domingo el bicampeón Toluca supera a Pachuca. Armando 'Hormiga' González, José Castillo y Bryan 'Cotorro' González convirtieron por Guadalajara. Recortaron distancias Djurdevic y Ricardo Chávez por el equipo de casa. Monterrey dominaba en el 18', cuando su defensa cometió un error y la visita marcó a través de González gracias a la asistencia de Ángel Sepúlveda. Fue el décimo tanto del delantero mexicano, que alcanzó al italiano Joao Pedro (San Luis) en el liderato de la clasificación de goleadores. En el segundo tiempo, Guadalajara fue mejor. En el minuto 46, Castillo sacó provecho de un error en la salida y convirtió de diestra a pase de Bryan González, quien puso el 3-0 en el 55' con un golpe de derecha.