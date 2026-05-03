Cruz Azul acaricia las semifinales; Tigres firmó la remontada y deja a Chivas al borde de la eliminación

Encontronazos, numerosas faltas y pocas jugadas de peligro marcaron la primera mitad. Pero en el 45+2, en una jugada iniciada por <b>Ebere</b>, el argentino <b>José Paradela</b> le puso un servicio a <b>Rotondi</b>, anotador de pierna zurda, al aprovechar el desorden de la defensa.<b>Cruz Azul </b>comenzó impetuoso, se acercó a la puerta de <b>Camilo Vargas </b>y en el 55' aumentó la ventaja con un zurdazo de <b>Ebere</b>, a pase de<b> Omar Campos</b>.Frustrados, los aficionados del <b>Atlas </b>comenzaron a entonar el grito homofóbico que los hinchas del fútbol mexicano suelen repetir cuando están molestos por el bajo rendimiento de su equipo. Permisivo, el árbitro no tomó cartas en el asunto.<b>Atlas </b>tardó en recuperarse, lo hizo a falta de 25 minutos y en el 69' se acercó con el tanto de <b>González </b>tras la asistencia de <b>Luis Gamboa</b>.