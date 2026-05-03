Cruz Azul acaricia las semifinales; Tigres firmó la remontada y deja a Chivas al borde de la eliminación

El nigeriano Osinachi Ebere convirtió dos goles para encabezar el ataque del Cruz Azul en su victoria por 2-3 sobre Atlas, en los cuartos de finales del Clausura de la Liga MX. Ebere, con doblete, y el argentino Carlos Rotondi, anotaron por los azules, en tanto Alfonso González y Aldo Rocha descontaron por el Atlas, que se salvó varias veces por las atajadas de su guardameta, el colombiano Camilo Vargas.

Encontronazos, numerosas faltas y pocas jugadas de peligro marcaron la primera mitad. Pero en el 45+2, en una jugada iniciada por Ebere, el argentino José Paradela le puso un servicio a Rotondi, anotador de pierna zurda, al aprovechar el desorden de la defensa. Cruz Azul comenzó impetuoso, se acercó a la puerta de Camilo Vargas y en el 55' aumentó la ventaja con un zurdazo de Ebere, a pase de Omar Campos. Frustrados, los aficionados del Atlas comenzaron a entonar el grito homofóbico que los hinchas del fútbol mexicano suelen repetir cuando están molestos por el bajo rendimiento de su equipo. Permisivo, el árbitro no tomó cartas en el asunto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Atlas tardó en recuperarse, lo hizo a falta de 25 minutos y en el 69' se acercó con el tanto de González tras la asistencia de Luis Gamboa.

Gonzalo Piovi cometió una falta en el área para provocar un penal a favor de los 'Zorros', anotado por Rocha en el 81', pero solo seis minutos más tarde, Rodrigo Schlegel provocó un penal, convertido en el 87' por Ebere. En el duelo de vuelta que se jugará el sábado en el Estadio Cuauhtémoc, Atlas está obligado a ganar por dos goles para clasificarse a la semifinal. Un par de horas antes, los Tigres vencieron por 3-1 a las Chivas de Guadalajara, clasificadas como segundas favoritas a la fase de los ocho mejores. Jesús Angulo, el argentino Juan Brunetta y Diego Sánchez convirtieron por los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro, luego de que Ricardo Marín le había dado ventaja a las Chivas. El equipo de Gabriel Milito deberá apostar por una complicada remontada el sábado en el Estadio Akron para sellar su pase a semis.

