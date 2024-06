Chucky Lozano rompe en llanto en plena presentación con su nuevo equipo y confiesa el motivo

“Es una oportunidad muy grande, empezar con un club desde cero y tratar de construirlo de mejor manera. La gente que está alrededor del club tiene la mentalidad muy positiva y de crecer, y eso es lo importante para empezar”, mencionó en conferencia de prensa.

MOTIVO DE SU LLANTO

El Chucky contó con un invitado especial, Enrique Meza, técnico que lo debutó con Pachuca, por lo que no pudo contener las lágrimas al recordar cómo lo ha ayudado.

“Me ha dado muchos consejos, he tenido una relación súper bonita con el Profe Meza, para mí es como un padre en el fútbol, siempre me ha seguido, trato de tener mucha comunicación con él”, mencionó con lágrimas.

Agregando que “desde Italia hemos tenido comunicaciones muy bonitas y todos los días me da consejos diferentes, le tengo mucho cariño y la verdad no tengo muchas palabras para él, siempre me apoyó desde el inicio y tengo muchas cosas bonitas de recuerdos sobre él”, insistió.

Por otra parte, Hirving Lozano compartió las palabras de que le dio el ‘Ojitos’ cuando lo debutó ante América en el Estadio Azteca: “Chamaco, que así me decía, me comentó, ‘tú no te preocupes, juega como vienes haciéndolo, olvídate del alrededor del estadio, y juega como sabes’, entonces entré y lo demás fue historia”.