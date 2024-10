¿Cristiano Ronaldo en México? La verdad sobre el partido que disputaría el ‘Tri’ ante Portugal en 2025

“No hay forma de jugar con Portugal, y tampoco si hubiera ese rival en qué sede, eso no es viable”, comentó una fuente de información dentro de la Femexfut.

Según el citado medio, para que el partido entre México y Portugal se pueda realizar sería en una sola ventana de fecha FIFA, pero depende de muchos factores y no es sencillo.

Por ejemplo, que México no clasifique al Final Four de Concacaf para jugar en marzo y si Portugal no es ubicado en el sorteo de eliminatorias al Mundial 2026 en un grupo de cinco selecciones, pues solo se podría si está en un grupo de cuatro equipos que tendrán descanso esas fechas.

Que Portugal en su calendario de eliminatorias tenga una fecha de descanso, pues allí se puede pactar el partido amistoso en 2025.

Para México sería un sueño enfrentar a otra de las selección más potentes de Europa, pero hasta el momento en la Federación no lo consideran porque lo ven imposible por el tema de las fechas.