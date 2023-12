Cuauhtémoc Blanco pone en su sitio a Gignac y reventó a Nahuel Guzmán: “Es un payaso”

Por otra parte, arremetió contra dos símbolos de Tigres: André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán. Contra el francés porque previo a la final declaró que le gustaría que Miguel Layún se retirara “por la puerta de atrás”, perdiendo el campeonato. Y en el caso del guardameta lo tachó de “payaso y protagonista”.

“Es un buen jugador (Gignac), lo que pasa es que no me gusta que ofenda a un compañero del América (Miguel Layún), que lo humilló, y el portero también, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un payaso, muy protagonista. Yo voy a defender siempre al americanismo y a veces se pasan con sus declaraciones”, expresó.

“Al portero le gusta ser protagonista, pero hasta se ve mal. Es un gran futbolista (Gignac), pero no puede ofender a un jugador del América. Ayer me enteré de las declaraciones que hizo de Layún y no me parece correcto. Calladito te ves más bonito”, sentenció el excapitán azulcrema.