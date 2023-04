Enrique Burak explota contra Diego Cocca, técnico de México, y se lleva de encuentro a Honduras: “No sean engaña bobos”

La selección de México quedó en el grupo B de la Copa Oro 2023 , junto a Honduras , Haití y Qatar. Para algunos este es el “grupo de la muerte”, pero otros no lo ven así y este es el caso de Enrique Burak.

Posteriormente mencionó el nombre de Honduras y le pidió a Cocca no ser un “engaña bobos”.

“Viene la Copa Oro , y entonces te toca en el grupo Honduras , Haití y Qatar. Entonces escuchas al técnico de la Selección mexicana: ‘es un grupo de respeto’. No manchen, o sea uno es el 67, y los otros dos del 80 para arriba en el ranking”, expresó Burak .

“Honduras hace muchos años que no hace absolutamente nada, Haití fue al mundial de 1974 y no fue México y a Qatar lo tienes ahí por la cuestión de la lana y porque fueron los del mundial anterior. A quién quieren engañar, no sean engaña bobos”, dijo el comentarista mexicano.