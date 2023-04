Rolin Peña sobre el futuro de Diego Vázquez en la Selección Nacional: “Los resultados son los que mandan”

Asimismo, se pronunció sobre el futuro del entrenador de la Selección de Honduras, Diego Vázquez, quien tiene contrato hasta la Copa Oro 2023.

Jorge Salomón al frente de la Fenafuth cuatro años más

“Bueno, primero decir que hubo una candidatura única, yo creo que uno de los logros de este comité ejecutivo es el hecho de que FIFA tiene credibilidad en este Comité Ejecutivo, hacen muchos desembolsos para lo que es la infraestructura, eso habla de que se ha recuperado esa credibilidad que en algún momento lo perdimos, después obviamente hay que ver todos esos proyectos y los planes hay que efectuarlos, hay que supervisarlos que realmente se realice en el tema de las ligas menores y obviamente como liga profesional tenemos que mejorar, un torneo que sea más competitivo, que la gente regrese a los estadios y que eso haga fortalecer a la Selección Nacional”.

Que no haya otro candidato al cargo

“Bueno, yo creo que siempre es importante que aparezcan otras caras, otras personas que quieran venir a aportar, a apoyar, en este momento únicamente fue presentada la candidatura de Jorge (Salomón), así que esperemos a futuro que haya otras personas que también tienen capacidad, que también pueden aportarle al fútbol y también que puedan presentar sus candidaturas y de esa manera poder blanquear cuál es la mejor opción, en este caso Jorge ha hecho un buen trabajo a nivel de FIFA con Concacaf, ha devuelto esa credibilidad en el sentido que hay muchos recursos que le da a la Federación para infraestructura y eso es una parte importante. En lo demás hay que mejorar, estamos claros, los resultados en selecciones nacionales menores, hay que mejorar en la Selección Nacional y obviamente la única manera de hacerlo es que toda la familia de fútbol esté unida”.

Dos Copas del Mundo donde Honduras no ha estado

“Yo creo que eso ha estado claro, creo que nosotros en las reuniones internas hemos hablado de cuál es el déficit, lamentablemente y es así, a la afición, al hondureño, muchas veces no, no le no le llena el hecho de crear tanta infraestructura, no le llena el hecho de estar viendo competencias, lo que quieres es ir al mundial y es un déficit que está claro, hay que buscar esa clasificación al Mundial y para eso hay que trabajar juntos. Lo demás, lo que es infraestructura, lo que es fortalecimiento de ligas menores, hay que darle seguimiento a todos esos proyectos que han venido y que realmente lo podamos cumplir”.

Sobre Diego Vázquez

“Bueno, Diego continúa, tiene contrato una vez finalizado la Copa Oro, obviamente aquí todos sabemos cómo es el tema del fútbol. Esto es por resultado, así que estamos pensando y esperamos que esa Copa Oro sea el despertar nuestro, es un grupo complicado, pero yo creo que hay que confiar en el trabajo, después veremos que lo que va a suceder”.