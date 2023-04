Un Emilio Izaguirre muy crítico como pocas veces: Los dardos a Luis Alvarado y Daniel Uberti; habló sobre Diego Vázquez

El director deportivo del Motagua, Emilio Izaguirre, lanzó fuertes críticas hacia el trabajo realizado en las selecciones menores de Honduras, llegando a declarar que “cualquiera puede ser director técnico”. VER MÁS: Luis Alvarado revela por qué no llama a Roberto Osorto, la sensación Sub-17 El exseleccionado nacional y ahora directivo de las Águilas cuestionó que las selecciones Sub-17 y Sub-20 de Honduras estén en manos de exfutbolistas que nunca formaron parte de la Bicolor, por lo que pidió que se le brindara un espacio a exfiguras de la Bicolor como Emil Martínez, Amado Guevara, Carlos Pavón, Junior Izaguirre, entre otros.

Asimismo, el dos veces mundialista con Honduras lamentó el atraso que existe en el fútbol catracho y reiteró que es necesario que la estructura del balompié nacional esté integrada por exfutbolistas que hayan vestido la camiseta de la Bicolor. De igual manera, “Milo” se refirió al proceso de Diego Vázquez al frente de la Selección Mayor, indicando que el argentino cuenta con los méritos para dirigir al equipo nacional. LO QUE DIJO EMILIO IZAGUIRRE: Críticas a selecciones menores Bueno, en la dirigencia no puedo opinar, en lo deportivo sí he opinado que están manejando mal la Federación. Contra los dirigentes no tengo nada, pero hay muchas cosas. Yo tengo el ejemplo mío, a mí que en la Sub-17 el entrenador fue Juan Flores, me regañaba, me decía ‘así se le pega el balón’ y yo lo respetaba.

Juan Flores jugó en el extranjero. En la Sub 20 Rubén Guifarro nos regañaba, nos decía que cuando él jugaba él se moría, entonces uno lo respetaba, pero ahora cualquiera puede ser entrenador de la Sub 17 y eso no es así. Apoyo a exseleccionados Yo creo que tienen que ayudar a los exjugadores, a los exseleccionados como el caso de Emil Martínez, que tiene una reserva campeón, para que crezcan. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer para crecer. Yo puedo opinar en lo deportivo que donde la mejor formación es en la Sub-15, Sub-17 y Sub 20 y es donde ellos tienen que venir a ayudar y a aportar. Hay exjugadores, exseleccionados y exmundialistas que no los toman en cuenta. Yo creo que esto es simple, puede tener algunos que no jugaron fútbol, de 10, uno va a triunfar, pero los otros nueve nadie les va a hacer caso porque uno que fue jugador sabe que ni pueden pegarle a la pelota pueden, entonces uno se ríe porque se lo digo por experiencia. Yo siempre voy a criticar hasta que mire un Amado Guevara, un Carlos Pavón u otro.

Dardo a Luis Alvarado Yo no estoy culpando a los dirigentes, sino a quienes han contratado en las ligas menores, a quienes no apoyan los las ligas menores de verdad con entrenadores en los equipos, en las reservas, en lo otro. Yo estoy diciendo que apoyen a los ex seleccionados, a los futbolistas. Yo miro que Junior Izaguirre tiene licencia A, Jocón Reyes tiene licencia A, Romero licencia A y no les dan una oportunidad, a eso es a lo que voy yo. Imagínense que Luis Alvarado nunca jugó en una Selección, con todo respeto, pero yo creo que ahí donde tiene que florecer que la generación viene de abajo. El director deportivo de selecciones menores (Daniel Uberti) nunca se puso la camisa de Honduras, entonces los chicos qué van a decir: “¿Y ese quién es?”. No es como cuando ya ha jugado y le grita a todos los cipotes, quién le va a decir algo o qué le va a decir a un ex seleccionado. Atraso en el fútbol hondureño Los otros equipos están creciendo en infraestructura, organización, en toda la parte deportiva. Ahora ellos tienen buenos formadores de Sub-17, entrenadores que han jugado, entonces son cuestiones de que se van a formar equipos de élite, lo llevan desde chicos y están así con la filosofía como yo estuve en Celtic, por ejemplo, todos los entrenadores de abajo eran exjugadores y mi entrenador fue capitán ocho años en Celtic, entonces todo eso tiene que valer en la parte deportiva.