Rambo de León suelta una pulla al Choco Lozano y el problema de la Selección de Honduras: “Solo está pasando la agüita”

El todavía jugador de 43 años considera que en la ‘H’ no hay un seleccionado con voz de mando, que pueda corregir a sus compañeros tanto fuera como dentro del campo, como lo hacían Amado Guevara y Carlos Pavón.

A dos meses para que arranque la Copa Oro 2023, ‘Rambo’ explica que el equipo nacional no tiene “sangre y actitud” y que por eso la nueva camada no termina de convencer.

“Yo no veo sangre en la Selección. Cuando yo te hablo, oriento, te corrijo o viceversa a mí. Pavón me mandaba a la chingada junto con Amado, yo me quedaba calladito, obedecía y aplicaba nada más”, recuerda el volante en declaraciones para el periodista Bebeto Flores.