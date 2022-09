Rambo de León explota y dice que el fútbol hondureño es una vergüenza: “Cuando van a la Selección no pueden dar ni dos pases”

No hay duda que Julio César de León, mejor conocido como “Rambo”, es uno de los mejores futbolistas que ha tenido Honduras a lo largo de la historia.

Rambo de León se ha destacado por ser una persona que dice las cosas de frente y así lo ha hecho ahora con un video que compartió en sus redes sociales.

El exjugador de clubes italianos como Reggina, Parma, Fiorentina, Torino, atacó duramente al fútbol hondureño, destacando que hay mucho entrenador y dirigentes “picapiedras”.

“Es una vergüenza ver el fútbol hondureño, primera división y segunda división, créanme que es una vergüenza total, y el caso de uno pues, ustedes saben lo que dicen de uno, por máximo que uno quiera hacer las cosas diferentes, hacer el fútbol diferente, agradable, determinante, no, no está bien. No está bien porque uno no tira patadas, uno no corre como loco, uno no deja la pelota atrás, entonces hay mucho técnico picapiedra así como dirigentes picapiedras, que piensan que solo es correr, correr como pendej*. El jugador parece caballo corriendo por aquí, por allá, conceptos básicos no los tienen, hay muchos jugadores de segunda como de primera división que tienen 22, 23 y 24 años, Dios santo, nulos, nulos, nulos y cuando los llaman a la Selección no pueden dar ni dos pases”, comenzó diciendo Rambo.

El ahora jugador del Atlético Júnior de la segunda división de Honduras, pide a los entrenadores que trabajen más con los futbolistas y que les enseñen a cómo parar una pelota y cómo poder hacer una pared.