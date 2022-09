Pedro Báez revela qué consideran en Real España como el gran tesoro y qué lo obligó a no entrar a los partidos jugando tan lento

Pedro Báez llegó al fútbol hondureño para ocupar el espacio que dejó el delantero mexicano Omar Rosas en el Real España. Su llegada a la Máquina generó muchas expectativas porque la afición consideraba que su rendimiento sería superior, al menos en goles. Pasadas las fechas y la falta de gol, llevó al entorno aurinegro a bajarle presión vistiéndolo como un jugador muy efectivo en asistencias, pero en lo más profundo de su carrera contra reloj, Báez sabía que si el gol no llegaba, el respaldo del equipo iría diluyendo. Pero el gol llegó y se reveló lo que todos asumían, el paraguayo sí estaba sufriendo. ¿Qué tal después del parón?

Bien, la verdad nos ayudaba porque veníamos de muchos partidos seguidos, es muy bueno para nosotros, lo pensó bien el profe y ahora a seguir trabajando. Se viene el partido contra Motagua, que es el mejor equipo de la actualidad... ¿CÓMO ESTÁ LA SERIE ENTRE REAL ESPAÑA Y MOTAGUA? ¿Cómo lo esperan?

Sabemos que será un partido súper importante para nosotros porque no podemos perder el paso, Motagua va primero en la tabla, está muy bien, y nosotros lo estamos haciendo bien en el ámbito internacional, pero no queremos perder el paso en el torneo local. Muy bien en Concacaf, pero no están donde quieren estar en el torneo local...

Exactamente. Yo pienso al igual que mis compañeros, que Real España tiene que estar arriba, es un equipo grande, no están saliendo un poco las cosas, hay partidos que nos han costado un poquito más, pero estamos trabajando para que nos salgan las cosas.

¿Qué es lo que más cuesta de llevar estos dos torneos?

Pienso que es más por el cambio de jugadores. Porque hay momentos que el profe cambia, un jugador no se complementa con uno, el otro con otro y más por eso, pero se está trabajando bien y nos estamos conociendo más con los compañeros. Anotaste en el último partido... ¿Fue como una descarga?

Sí, la verdad que para mí fue muy importante. Como he dicho, antes no hacía los goles, pero ayudaba al equipo, de forma diferente, no con goles. Pero ahora que se me dio y estoy muy contento, me sirve para tomar más confianza. Tenés características que colaborás mucho con el juego asociativo, pero se te había negado el gol...

Sí, exactamente. A mí también me encanta dar para que metan goles, no solo meter goles. Creo que eso lo habrán notado muchos, ya sean fanáticos o no fanáticos del equipo, y también lo notó el profe. Obviamente cuando se da el gol uno juega más suelto, con más confianza y más tranquilo, ahora se está viendo en la cancha. La falta de confianza es complicada para el delantero.

¿Era lo que te sucedía?

Sí, porque no se me daban los goles, tenía para hacerlas, pero no se me daban. Pero trataba de hacer lo máximo posible en la cancha para ayudar al equipo, que gane porque es lo más importante siempre. Ahora sí, agarré más confianza, mis compañeros siempre estuvieron a mi lado, el profe, siempre hablándome y eso me ha servido importante. Tuviste una falla importante contra el Herediano...

Sí, pero yo lo vi del lado positivo, porque cuando entré estábamos cero a cero, hicimos buenas cositas en la cancha, siempre veo mis partidos después de jugarlos, entonces me fui con esa, con lo positivo, fallé lo que pudo ser el cuarto y lo cerrábamos allí, pero me fui con lo positivo. En momentos difíciles es importante el apoyo de los compañeros y el profe... ¿Lo tuviste?

Claro, yo siempre pienso lo mismo. Eso me lo demostraron en ese día, en todos esos días que habían pasado y que no hacía goles, pero ellos se dieron cuenta lo que yo ayudaba en la cancha, lo que corría, lo que ayudada.

¿Cuál ha sido la clave de Real España en el torneo de Concacaf?

La unión porque se ve tanto dentro como fuera de la cancha, eso es importante y desde que vine aquí lo he notado, esa clave nos está llevando a hacer un buen torneo internacional. Muchos no daban a Real España como candidato en este torneo... Pienso que es lo más bonito cuando no te tienen en cuenta, cuando te tienen como un rival más fácil y eso les sorprende. Yo creo que ahora respetan al Real España como debe ser porque es un equipo grande, no tenemos nada que perder en este partido que vamos a jugar, tenemos todas las posibilidades. Despejaron dudas eliminando a rivales de jerarquía de Costa Rica. ¿Qué piensa?

Yo estuve en esa liga, conozco a esos equipos con los que hemos jugado, son equipos muy buenos, por eso yo recalco siempre el club aquí, los compañeros se han comportado al nivel en Concacaf, que no es fácil. Se ha demostrado que Real España puede estar arriba siempre. ¿Cómo se ve Pedro Báez?

Me veo siendo campeón, desde que llegué. Me habían comentado que en los torneos anteriores donde no estuve habíamos llegado a dos finales donde no se pudo concretarlas, obviamente es mi idea ser campeón, lo principal es la Concacaf, lo tenemos como un tesoro, pero no podemos quitar el torneo nacional que es importante para nosotros.

Se viene Alajuelense, ¿cómo ven este rival?

Muy difícil, es uno de los rivales más complicados de Centroamérica, va a ser un partido difícil como los otros, porque todos los rivales que nos han tocado lo han sido, pero lo hemos sabido llevar, esperemos que este partido sea lo mismo. Ya cuentan con alguna información, ellos tienen un jugador hondureño y un ex técnico nacional (Fabián Coito)...

El profe maneja más ese tema. Pero vamos partido a partido, ahora será Motagua, pero es el pensamiento del profe, ganar ese partido porque será clave para ir escalando. La carga de partidos, ¿qué les representa en la parte física?

En la parte física bien. Obviamente es pesado, no te lo niego, no solo los partidos sino los viajes, pero creo que el equipo lo ha sabido llevar, el profe también está trabajando muy bien, manejando las cargas para que no sea tan pesado, así lo estamos llevando.

¿Cómo ha sido tu adaptación al fútbol hondureño, qué es lo que más le ha costado?

Al principio me ha costado muchísimo porque es una liga dura, en el aspecto se que pega bastante, son duros, chocan, me habían dicho pero uno no siente hasta que lo juega. Pero ahora ya le agarré la movida. ¿Eso pese a tu buena condición física?

Al principio no entraba tan duro porque no estaba acostumbrado a ese fútbol, pero ahora sí, es complicado si uno entra así lento, pero uno aprende. ¿Qué otra cosa te ha costado de la adaptación?

Quizá conocer un poquito lo que quiere el profe, porque todo mundo sabe que Ramiro es el centrodelantero, a mí me gusta moverme aparte de él, y yo creo que el profe buscaba que jugara con él, a la par, y ya lo entendí. Eso es lo que más me costaba. ¿O sea que jugabas como lo hace Ramiro?

Exactamente, siempre lo hablé con Ramiro eso. Pero a mí me encanta moverme, mostrarme, pero no es lo que busca el profe y lo he entendido. ¿Con quién te sientes bien?

Con el que mejor me siento es con Ramiro, porque aparte de buenos compañeros somos amigos, desde el momento que juguemos juntos se verá reflejado, se notará la diferencia.

¿Qué te ha impresionado de Vargas?

Sabe llegarle a los jugadores, sabe hablar, planificar partidos, creo que lo que más te llega es el carácter de querer ganar siempre, no importa el rival, siempre podemos salir a ganar. ¿Qué esperan del público?

Seguramente va a estar lleno, esperamos que la gente apoye, que esté con nosotros porque hemos hecho bien las cosas. ¿Qué te ha gustado de la ciudad y del equipo?

La verdad que todo me ha gustado, la gente es muy fanática al fútbol y eso es bonito, me encanta, que uno sale a la calle, le piden fotos y todo eso, que te saluden. La directiva también me ha tratado bien. La adaptación con tus compañeros, ¿qué tal?

No me costó tanto, ya conocías algunos, como Rocca, Saravia, que son con los que más ando, pero con todos, me han recibido bien y no me costó tanto. ¿Quiénes te respaldaron en momentos difíciles?

Ramiro, Heyreel, Jhow, Buba, pero todos han estado allí conmigo.