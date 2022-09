Entrenadores y expertos analizan el trabajo de Diego Vázquez en la Selección de Honduras: ¿Se ha mejorado o seguimos igual?

La Selección Nacional sigue dejando dudas. En la pasada eliminatoria mundialista la Bicolor fue último, dos entrenadores fueron despedidos y ahora de la mano de Diego Vázquez se han sacado resultados, pero el nivel de juego no ha estado a la altura, al menos así lo reconfirman algunos entrenadores nacionales y expertos en la materia.

Honduras ganó 2-1, pero el funcionamiento no fue del agrado de la mayoría e incluso Guatemala lució mucho mejor en la cancha y mereció por lo menos el empate.

Raúl Cáceres, quien fue entrenador del Real de Minas y UPNFM, dio su punto de vista.

“Es muy prematuro para poder dar un veredicto puntual u optimista, creo que hay algo que destacar y es la disposición del jugador. Ante los dos entrenadores que salieron pienso que hay un cambio positivo, veo mucha disposición del jugador, de una u otra forma eso son puntos a favor”, comentó Cáceres.

Y agregó: “Poder ventilar un aspecto en cuanto al cambio de situación táctica es muy difícil, porque fueron rivales completamente distintos, el caso de Argentina, pues no nos permite medir por las circunstancias que se dieron y en el caso de Guatemala, pues vimos una Selección en deuda con el público, pero insisto, difícilmente podemos decir algo con este tiempo, Diego no ha hecho ni 15 entrenamientos con ese grupo, y lo otro es que no ha logrado consolidar este grupo. Creo que es el trabajo que tiene Diego de aquí en adelante. Seguro está que quedamos en deuda porque la Selección debe mostrar algo más por la calidad humana que tiene en estos momentos”.

Otro de los que analizó el trabajo de la Bicolor fue Gilberto Yearwood, exjugador y ahora técnico nacional.

“Considero que inicialmente tenemos que poner los pies en la tierra. Salimos de una eliminatoria, una octagonal en la cual fuimos últimos, es un indicativo de que tenemos más falencias que cosas positivas. Ahí nosotros nos estamos complicando porque nos estamos metiendo una presión que va a requerir cierto tiempo para salir adelante, porque son tantas cosas que hay que mejorar, pero no es de la noche a la mañana, y tenemos que darle el respaldo a los jugadores”, comentó.