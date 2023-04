Maynor Figueroa se retiró en silencio: su vida tras dejar el fútbol y revela cómo cerró su etapa en la Selección de Honduras

Hace más de un año fue la última entrevista pública que brindó Maynor Figueroa. Ahora se desahogó en Diario DIEZ para hablar sobre el futuro del fútbol hondureño. Obviamente pidió no hablar de su hijo Keyrol Figueroa y la decisión de jugar para el combinado de Estados Unidos, pues lo considero algo muy privado y la opinión solo la conoce su familia.

El excapitán de la Selección de Honduras que hace dos años se retiró del fútbol tras jugar su último partido con la Bicolor en las eliminatorias rumbo a Qatar, fue campeón con el equipo amateur Atlético Olancho en la New Orleans Cup que se celebró en el estado de Luisiana. Ahora radica en Estados Unidos y se dedica a disfrutar de su familia, lógicamente de sus hijos futbolistas. “Soy de esas personas que muy difícilmente diga que no (risas) a las notas”, comenzó diciendo Maynor, un tipo que siempre está con los pies en la tierra cuando hablar de fútbol se trata. Dejó claro que no se siente mal al retirarse en silencio y contó cuál es a su parecer, uno de los problemas por lo que el nivel de la Bicolor ha bajado grandemente.

¿Cómo es la vida de Maynor Figueroa que se retiró del fútbol en silencio y sin decir nada? “Sabes lo que pasa, que está la parte familiar también, el tiempo que mis hijos necesitan. Están en una instancia donde ellos necesitan tenerme cerca. De tanto tiempo que le di al fútbol le di lo mejor y lo peor y llega un momento donde uno dice: hay que dedicarle tiempo a la familia, y en eso estamos. Te diré que ahora paso más ocupado, más activo que antes, pero estoy disfrutando, estoy bien”. Maynor, no lo anunció, pero fue una decisión tomada en familia “Por supuesto. Igual, cuando aparecí (debutando) no hubo ningún anuncio, igual ahora, pero te lo digo honestamente, mientras Dios me tenga bien, hay gente que nos hace estas invitaciones y aquí estamos, disfrutando, pero lo más bonito del fútbol es disfrutar de los amigos”. ¿Qué se siente ahora retirado al ver el cariño inmenso que recibe? “Tanta gente después de tanto tiempo que me dio cuando estaba en Europa, luego con la Selección Nacional, y ahora tener la oportunidad de compartir con ellos, me dicen que es un privilegio, pero para mí es un honor. Muchos de ellos no pudieron jugar profesional, pero ahora pueden compartir con uno porque hay muchos profesionales”.

¿Te costó decidir y decir: ya no más a la Selección, ya no más fútbol? “Nunca dije que no a la Selección. No me dolió cuando dije que no, es doloroso cuando llegas a una instancia, y pude haber seguido, pero ha de ser más duro para un jugador de unos 25 años decir ‘me retiro’, pero yo no lo dije público, pero cuando determiné no seguir, más allá si extraño, es compartir con los compañeros como familia que casi no tengo comunicación con ellos, pero siempre les tengo efecto a ellos”. ¿Cómo cerraste el tema de la Selección? “Hay que dar espacio a las nuevas generaciones, muchas veces dije: vamos a esperar a esa persona que uno diga, este es el que tomará la batuta. Hay que brindarle el apoyo. En el fútbol lo más bonito es salirte y que te den aplausos, decir gané esto y esto es lo que muchos quieren”. ¿Ves a Denil Maldonado ocupar ese lugar de líder del camerino? “Por supuesto, desde que debutó contra Chile que estuve al lado de él, es un gran jugador y una gran persona. Le miro una gran personalidad, igual a Wesly Decas, ojalá que puedan tener una posibilidad en el extranjero porque lo que estamos necesitando, son futbolistas que vengan y se consoliden”.

El hecho de no tener muchos futbolistas en el extranjero marca un poco el peso de la Selección “Podría decir que sí, no podemos olvidar que los mejores momentos de la Selección Nacional fue cuando su base estaba en Europa, no sólo el hecho de estar, sino competir, porque el hecho de estar no te garantiza nada, es estar allá y vivir ese nivel durante todo un torneo y no en cinco partidos”. ¿Por qué crees que ahora a Honduras le cuesta exportar jugadores a Europa? “Estamos entrando en temas profundos de los que no quiero hablar. Soy un hondureño más y cuando las cosas no van bien también lo siento. Desde este punto soy un aficionado y está el otro que te puedo hablar como jugador y quiero ser respetuoso ya que más allá de lo que uno dice es el título de una conversación de lo que le pongan a la entrevista, ya que esta es una conversación”.