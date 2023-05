Exjugador del Barcelona criticó a la Liga MX: “en Europa a nadie le interesa verla, está mal organizada”

Sin duda alguna, Rafael Márquez es uno de los mejores jugadores que ha tenido México en toda su historia, pero no se guardó nada para criticar fuertemente a la a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

”La Liga MX no es una liga o un mercado que interese a la gente. En Europa obviamente les interesa más el mercado argentino o brasileño”, comentó en una entrevista para un periodista de ESPN.

El histórico excapitán del Tricolor declaró que hay una muy mala organización y también el sistema de competencia no ayuda a que los aficionados europeos vean los partidos.

Aseguró que, mientras no cambien su sistema para organizar la Liga MX, no tendrán resultados para que las personas tengan ese interés de ver los partidos.

”Mientras no cambie cómo está organizado el fútbol mexicano, va a ser difícil que volteen a verlo. No hay interés en el fútbol mexicano y me ahorro las explicaciones de cómo funciona.