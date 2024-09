Faitelson le respondió a José Ramón tras la muerte de André Marín: “Yo no me iré a la tumba sin decir...”

“Gente con mala saña se encargó de llevarlo, Televisa lo contrató, pero tuvo que dejarlo salir. Él no podía más, luchaba y luchaba, pero estaba muy dañado internamente”, aseguró José Ramón Fernández tras confirmarse ayer el fallacimiento de su colega André Marín .

André Marín todavía no estaba totalmente recuperado de su afección cuando se unió a Televisa. Fernández alega que dicha empresa tuvo que darle un tiempo libre para superar la enfermedad.

Desde los ‘Informantes’ de Récord le consultaron a ‘Joserra’ si relamente alguien se aprovechó de esta situación. “Sí, por supuesto. Es lamentable porque fueron compañeros”, respondió el periodista.

Tras esas declaraciones de José Ramón, vino la respuesta de su otro pupilo David Faitelson. A través de las redes sociales, el comunicador dijo que este martes intentará aclarar el tema.

“Mañana (hoy) diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín. La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio. Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir...”, soltó Faitelson en su cuenta de X.