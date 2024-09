José Ramón Fernández despertó la polémica tras la muerte de André Marín: “Se aprovecharon de su enfermedad”

Marín se había sometido la semana pasada a un trasplante de pulmones por una afección que venía sufriendo desde unos años.

El reportero fue la cara principal de ‘La Última Palabra’ de Fox Sports por mucho tiempo y a finales del 2023 decidió unirse a la filas de TUDN junto con David Faitelson. Ambos se reencontraron en Televisa.

José Ramón fue consultado precisamente por ese último año en el que trabajó Marín, cuando todavía no estaba recuperado totalmente.

”El último año, alguien se aprovechó de su enfermedad, me dolió mucho. Cuando lo vi en Televisa dije que ojalá se componga, que esté bien. No lo veía bien del todo, me di cuenta que usaba una mascarilla para protegerse, le costaba trabajo la respiración, a lo mejor tenía que dejar de trabajar por un buen tiempo hasta que le dieran de alta”, explica Fernández para los ‘Informantes’ del diario Récord.