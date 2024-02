Liga MX: el club que intenta fichar a James Rodríguez; lo que se sabe de su llegada a México

El futuro de James Rodríguez es una incógnita. El volante colombiano estaría ultimando su salida del Sao Paulo tras no contar para el entrenador Thiago Carpini y en las últimas horas surgió la posibilidad de verlo en México.

“Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me estorbó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse). Ya no es una decisión nuestra”, aseguraba el técnico del conjunto brasileño esta semana.

James tiene contrato vigente hasta junio del 2025, pero según la prensa local, está intentando desvincularse para buscarse otro destino a su 32 años.

En ese contexto, TV Azteca Deportes reveló que el cafetero pueda llegar al futbol mexicano este 2024, siendo Cruz Azul como el mejor posicionado. También lo vinculan con el América, Tigres o Rayados, clubes que no descartarían su contratación al tratarse de un jugador con experiencia en Europa.