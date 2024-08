Javier Aguirre y Rafa Márquez fueron presentados oficialmente con la selección de México y dieron sus primeras declaraciones

Aguirre y Márquez se suman al ‘Tri’ a menos de dos años de que México sea sede del Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá.

“El tiempo es oro, pero no es un obstáculo ni será un pretexto, tenemos suficiente tiempo y una buena base de jugadores para armar un buen equipo, para que la gente esté orgullosa”, aseguró Aguirre.

Para el entrenador de 65 años, esta es su tercera etapa como seleccionador de México. A diferencia de las dos anteriores, llegó para rescatar la clasificación para los Mundiales de Corea-Japón-2002 y Sudáfrica-2010.

“Ahora no vinimos a tapar un agujero o a apagar un incendio. Hoy, más que nunca, veo con alegría que hay un proyecto hasta el 2030 que me ilusiona mucho, no es solamente salvar tres partidos de eliminatoria e ir al Mundial y se acaba la historia”, expuso Aguirre.

El flamante entrenador del ‘Tri’ retomará en este nuevo turno un recambio generacional que emprendió el anterior entrenador Jaime Lozano -cesado en julio- y considerará a los futbolistas veteranos que fueron excluidos de la Copa América-2024.

Aguirre reconoció que no conoce personalmente a “los jugadores de la última convocatoria”, pero tiene claro el perfil de futbolista que requiere para su proceso.