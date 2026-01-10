Liga MX: América arranca el Clausura 2026 con amargo empate; Juárez y Atlas firman su primera victoria

Los 'Xolos' de Tijuana, equipo dirigido por el uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, empató este viernes sin goles con el Club América en un partido de la primera jornada del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Tijuana estuvo cerca de tomar ventaja en la última jugada de la parte inicial. El ecuatoriano Adonis Preciado apareció por la banda derecha y le puso un balón al marroquí Mourad El Ghuezouani, errático en la definición.

La segunda mitad comenzó igual, con ambos cuadros concentrados en la defensa hasta que el América estuvo cerca de abrir el marcador en el 61' con un remate de Rodrigo 'Búfalo' Aguirre, detenido por el guardameta Antonio Rodríguez.

Ambos equipos parecieron conformes con la igualada y atacaron poco en los últimos 20 minutos.

En otro resultado, el montenegrino Uros Djurdjevic convirtió un penal para darle al Atlas una victoria por 1-0 sobre Puebla.