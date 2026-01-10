Futbol Mexicano

Liga MX: América arranca el Clausura 2026 con amargo empate; Juárez y Atlas firman su primera victoria

Las águilas empezaron el nuevo campeonato igualando frente al Tijuana del 'Loco' Abreu en la frontera.

  • Liga MX: América arranca el Clausura 2026 con amargo empate; Juárez y Atlas firman su primera victoria
2026-01-10

Los 'Xolos' de Tijuana, equipo dirigido por el uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, empató este viernes sin goles con el Club América en un partido de la primera jornada del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Tijuana estuvo cerca de tomar ventaja en la última jugada de la parte inicial. El ecuatoriano Adonis Preciado apareció por la banda derecha y le puso un balón al marroquí Mourad El Ghuezouani, errático en la definición.

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX

La segunda mitad comenzó igual, con ambos cuadros concentrados en la defensa hasta que el América estuvo cerca de abrir el marcador en el 61' con un remate de Rodrigo 'Búfalo' Aguirre, detenido por el guardameta Antonio Rodríguez.

Ambos equipos parecieron conformes con la igualada y atacaron poco en los últimos 20 minutos.

En otro resultado, el montenegrino Uros Djurdjevic convirtió un penal para darle al Atlas una victoria por 1-0 sobre Puebla.

Juárez, del entrenador portugués Pedro Caixinha, derrotó de visita por 1-2 al Mazatlán. Los goles fueron obra Francisco Nevarez (23') y Denzell García (45+2'). Facundo Almada anotó para los locales al 35'.

El torneo continúa este sábado, cuando el bicampeón campeón Toluca visite al Monterrey de Sergio Canales; Pachuca recibirá a las Chivas del Guadalajara, Cruz Azul jugrá en campo del León y Santos Laguna enfrentará al Necaxa en su estadio.

La primera fecha del campeonato concluirá el domingo con los partidos Pumas-Querétaro y San Luis-Tigres.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Liga MX
|
Clausura
|
América
|
Atlas
|
Juarez
|
Tijuana
|