Liga MX: América arranca el Clausura 2026 con amargo empate; Juárez y Atlas firman su primera victoria

<b>Juárez</b>, del entrenador portugués<b> Pedro Caixinha</b>, derrotó de visita por 1-2 al <b>Mazatlán</b>. Los goles fueron obra<b> Francisco Nevarez</b> (23') y <b>Denzell García</b> (45+2'). <b>Facundo Almada</b> anotó para los locales al 35'. El torneo continúa este sábado, cuando el bicampeón campeón <b>Toluca</b> visite al <b>Monterrey </b>de <b>Sergio Canales</b>; <b>Pachuca </b>recibirá a las <b>Chivas del Guadalajara</b>, <b>Cruz Azul</b> jugrá en campo del <b>León </b>y <b>Santos Laguna</b> enfrentará al <b>Necaxa </b>en su estadio.La primera fecha del campeonato concluirá el domingo con los partidos <b>Pumas-Querétaro</b> y<b> San Luis-Tigres</b>.