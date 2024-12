Tuca Ferretti pierde el control y arma tremenda polémica con Álvaro Morales: “Ya no aguanto que me estés calumniando”

La final del fútbol mexicano entre Monterrey y América generó tremenda polémica entre los medios de comunicación, donde dos de los involucrados son Álvaro Morales y el ex técnico de Tigres, Tuca Ferretti.

Tras varios episodios de discusiones frente a frente con el periodista Álvaro Morales, este domingo tras la final entre Monterrey frente al América, el técnico perdió la paciencia y fue contundente con su compañero.

”Tú eres un mentiroso, ya no aguanto que me estés calumniando, me estás desprestigiando”, dijo el Tuca en medio de una acalorada discusión.

El periodista se volvió “loco” después que el América se coronó campeón tras el empate 1-1 contra Monterrey, inclusive se atrevió a besar a otro compañero.

Otro de los episodios polémicos fue la petición de pedir la cabeza de Javier “Vasco” Aguirre al frente de la selección de México y en su lugar deberían de nombrar al técnico del América André Jardine.