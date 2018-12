Manuel Keosseián: "El equipo va a salir al ataque"

El técnico Manuel Keosseián habló este viernes previo al juego de su Olimpia ante Real España en la vuelta de las semifinales del torneo Apertura.

Así se motiva el Olimpia previo al juego ante Real España

¿Cuál es el ambiente previo al partido?

El ambiente es de responsabilidad, optimismo y de esperanza. Creo que mañana podemos tener la posibilidad de pasar a la final en un partido duro, pero teniendo confianza en los jugadores.

En San Pedro fue buen partido, ¿Qué se puede esperar mañana?

Seguramente se puede repetir. Real España es un equipo que juega, le gusta llegar, tiene jugadores de muy buena técnica y nosotros estamos en casa, hicimos un segundo tiempo, esperemos poder continuar como terminamos ese partido.

¿Hay que ser contundente jugando en el Nacional?

Tenemos que clasificar, eso es lo importante y lo que espero es que podamos hacerlo dejando una buena imagen.

¿Su equipo saldrá cuidando el resultado o al ataque?

El equipo va salir al igual que allá al ataque y acá va ser igual. Nosotros pensamos en ganar el partido, pero el rival juega y va hacer su oposición, pero pensamos en salir a ganarlo.

¿Los jugadores ya tienen clara la idea que usted pretende?

Yo creo que si, lo que puedo decir es que están mejor que cuando llegué. Por lo menos con la idea que nosotros tenemos, al grupo lo vemos muy bien.



¿Hay confianza por el tema del reglamento?

No hay confianza, ni tranquilidad, ha habido trabajo del plantel, mucho convencimiento de lo que hacemos y yo creo que llegamos bien, pero hay que demostrarlo en la cancha.



¿Será intenso Olimpia desde el inicio?

Si, eso es lo que pretendemos y eso es lo que se ha trabajado, pero también pensemos que hay un rival que está enfrente que es muy buen equipo. Pero nosotros vamos intentar desde el primer minuto ganar el partido.



¿Siente que el rival modificará para este juego?

La verdad que no tengo idea, pero como salgan, los que quedaron fuera son buenos jugadores también. Nosotros no podemos confiarnos de como venga a jugar Real España aquí. Es un rival de mucho cuidado, nosotros tenemos que preocuparnos de como vamos afrontar el partido y como están los muchachos estamos bien.



¿Habrá un Olimpia de muchos cambios?

No, va ser parecido a lo de El otro día.

¿Se va contar con Elmer Güity?

No, él no va estar porque todavía no está a un cien por ciento y en estos partido requiere que todos están al máximo.



¿No se puede dar ventaja en este tipo de partidos?

Hay que cometer los menores errores posibles.



¿Moya y Will Mejía van a repetír?

Yo los vi bien. Vi en general bien al equipo, así que va haber muy poca modificación en lo que refiere al partido anterior.



¿Lo mostrado en el segundo tiempo ante Real España es lo que pretende?

Si, vamos a ver si nos permite el rival. Los muchachos hicieron un gran trabajo en la segunda parte, pero el rival juega y va tomar sus precauciones.



¿Qué es lo que más le preocupa del Real España?

Es un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo, ya es el tercer torneo, ha mantenido la base, ya sabe a lo que juegan.



¿Por ser uruguayos tienen algo de parecido su estilo de juego?

Yo creo que lo más importante son los jugadores, nosotros trabajamos en la semana con una propuesta y los artistas son los jugadores y aquí terminamos nuestro trabajo antes del partido y le tenemos confianza que los vemos en un buen momento.



¿Cómo se mira mañana después del partido?

Ojalá que contento por el resultado y más si el equipo tuvo un buen funcionamiento.

¿Se hizo lo necesario para pasar a la final?

Nunca es suficiente lo que se hace. Hay que trabajar el día a día al máximo, pero seguro algunas osas quedado pendiente.