Esdras Padilla sobre Real de Minas: "Tiene muchos guerreros que no dan pelota por perdida"

El centrocampista del Vida, Esdras Padilla, compareció en conferencia de prensa con un semblante de felicidad y satisfacción tras la victoria 2-1 ante Marathón en el encuentro por la jornada 15 del Torneo Clausura 2019.

En palabras del futbolista, el resurgir traducido en éxito de la plantilla se debe gracias a “la planificación y el trabajo, de repente el sentimiento te lleva al pensamiento y este te lleva a la acción, finalmente la acción conlleva al resultado. Así que podemos ver los resultados ya que hemos accionado bien y así ha sido porque hemos pensado que tenemos que ganar cada partido, ganar cada final”.

Ante ello guardó lugar para agradecer el apoyo que ha recibido del público en signos de empatía por su rendimiento dentro del campo.

“El público siempre me agradece el esfuerzo, amo jugar al fútbol, ojalá primeramente Dios me dé muchas fuerzas para estar muchos años jugando y que mis hijos me vean jugar, que sea un ejemplo de sacrificio. Gracias a Dios que la afición siempre me valora eso. Lo importante es que el equipo triunfe”, alzó.

Sobre el próximo encuentro ante Real de Minas, su exequipo, detalló que será una “batalla” en la lucha por el no descenso.

“Ellos están conscientes de una batalla que se viene el domingo acá, pero nosotros también estamos compenetrados en lo que queremos y sabemos que trabajando más fuerte que el equipo rival vamos a obtener los resultados”

Y agregó: “Minas no es un equipo que tiene tantos nombres, pero tiene muchos guerreros que no da ninguna pelota por perdida, es un equipo aguerrido. Nosotros vamos a trabajar lo de nosotros, vamos a potenciar nuestras virtudes y corregir nuestros errores. Debemos convencernos que el domingo vamos a ganar con la mente y convicción puesto en eso”.