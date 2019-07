“No habrá morbo”: Óscar Salas sobre los clásicos ante Olimpia

El centrocampista hondureño, Óscar Salas, nueva adquisición de Motagua de cara al torneo Apertura 2019 tradujo su deseo de hacer su debut en la Liga Nacional vistiendo la camiseta que había deseado desde niño.

Actualmente Salas yace en la pretemporada del equipo buscando convencer al cuerpo técnico de ser parte de la plantilla titular, tarea que sabe bien que no será fácil.

Las pretemporadas así son, son fuertes, nos estamos preparando para el campeonato. La titularidad uno se la gana a través del esfuerzo y el trabajo, recuerda que tengo que adaptarme al grupo y sistema de juego”, comenzó diciendo.

Sobre su deseo de arrancar su primer encuentro oficial comentó que “sí, claro ya estoy ansioso por debutar, si se me da la oportunidad el profesor será quien lo decida, de mi parte siempre estar atento”.

Te puede interesar: Diego Vázquez se refiere a las nuevas incorporaciones de Motagua y su reto en la próxima temporada

Lo cierto es que, tras su salida de Olimpia el futbolista de ahora 25 años tuvo un rol importante en Juticalpa (ahora descendido) subiendo su nivel después de haber sido relegado.

“En la parte personal muy bien, hice ocho goles y un buen torneo, hoy estoy acá para trabajar y hacer lo mejor.

Además, guardó lugar para referirse a cómo serán sus enfrentamientos contra su exequipo. “Los partidos contra Olimpia serán como un clásico normal, hay que tomarlo como profesional y a dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. No habrá morbo; yo me mentalizo en jugar, eso es lo importante”.

En Motagua Óscar Salas se convirtió en la primera alta. En el caso del defensor Jeffri Flores ya ha sido aprobado por Diego Vázquez, ahora solo resta firmar su contrato y ser presentado oficialmente, mientras tanto sigue entrenando con el equipo.