Jerry Bengtson lo aclara: "Si me iba de Olimpia tenía que ser una oferta interesante"

Jerry Bengtson decidió quedarse dos años más con Olimpia luego de desestimar ofrecimientos de Arabia Saudita y Costa Rica.

El jugador desveló antes de comenzar su primer entrenamiento de reintegro al albo que "ya hablé con Osman (Madrid), hoy voy a ir a firmar el contrato con él; como dije, si me iba de Olimpia tenía que ser una oferta interesante. Salieron varias, pero no eran lo que quería, hablé con mi agente y no aceptamos".

Cuestionado por los destino que intentaron seducirlo, el también seleccionado nacional, dijo que "hubo de Arabia y Costa Rica, me mandaron contrato para firmar, pero como dije, si me iba de acá era por algo interesante... pero ya pasó eso, me siento feliz de estar acá".

También reconoció que "había varios equipos de Honduras, les dije que agradecía el interés, pero la primera opción la tenía Olimpia; hubo varios, pero era primero Olimpia", garantizó sin revelar los nombres de los clubes.

Pese a que renovó por "dos años", Jerry contó que "si me sale una opción que me parezca, arreglé que podía salir libre". Si bien confesó que "me siento feliz en Olimpia", deja una ventana abierta "y a esperar cualquier cosa que pase" con su futuro.

Compartir vestuario con Eddie Hernández "es muy bueno", según Bengtson, quien estima que "las competencias son buenas siempre que sean sanas, Eddie es un excelente delantero que puede aportarnos mucho", sin contar que en "varias ocasiones hemos estado ahí haciendo dupla, estuvimos en los Olímpicos"...

Jerry Bengtson se entrenó nuevamente con Olimpia y lo hará aún más fuerte para buscar romper la sequía de títulos en este torneo Apertura.

NO SE SIENTE EN DESVENTAJA

Jerry Bengtson es de retos y ser parte de la dinámica del merengue hace que llegar tarde no sea algo que le preocupe.

"Ellos han estado más tiempo, pero yo he estado corriendo poco, a mí no me cuesta estar a tono, me preparo muy rápido y creo que en pocos días voy a estar al cien", lanzó.

Contó lo que le dijeron en el cuerpo técnico de Pedro Troglio una vez confirmada su vuelta: "Que ahora que vengo acá que si me quede; como les dije, acá en Olimpia siempre me he sentido bien, hay un buen grupo, sano, primero Dios las cosas puedan salir bien".

Reitera que "el objetivo desde que viene es quedar campeón", puesto que el León "es un equipazo" y "no podemos fallar".