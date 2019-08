Vargas a Comunicaciones: "Debemos aprovechar la localía y entrar por el lugar que más le duele"

El técnico del Marathón, Héctor Vargas, continúa preparando a su escuadra para enfrentar este jueves a Comunicaciones en la vuelta de la fase preliminar de Liga Concacaf.

El 11 ideal de Real Sociedad con la llegada de los hermanos Palacios en el Torneo Apertura 2019

El técnico verdolaga espera un equipo crema ofensivo, intentando hacer daño. Adelanta que Mario Martínez y Carlo Costly están para arrancar de titulares.

"En este juego uno tiene que poner lo mejor, los que creemos que se adaptan para el compromiso. Todo están en condiciones, solo veremos el que esté mejor. Vamos a ver porque tenemos una linda posibilidad que no nos podemos desesperar, con 1-0 podemos pasar, con 2 goles estamos asegurando la clasificación. Estamos de local, nos sentimos bien, este clima es bastante húmedo al que se viven en Guatemala, hay muchos factores que debemos tener en cuenta y los podemos utilizar", inició contando.

A Vargas la consultaron qué complicaciones ve en el rival y no vaciló.

"Lo complicado fue el árbitro, lo dije en Guatemala, cuatro caribeños y ninguno hablaba español. En el segundo tiempo una confusión muy grande, cada cosa que pitaba la cuestionaban y se le iban encima. Nunca se hizo valer como autoridad y eso se reflejó luego en el resultado. Luego tiene jugadores puntuales, (Fredy) Thompson, el uruguayo (Maximiliano) Lombardi, un par que maneja los hilos pero nosotros también tenemos nuestras cosas. sabemos que vienen de jugar un partido duro, los vi que perdieron 1-0 con Municipal en esa cancha, imagino que jugar en otro campo le puede costar un poquito".

La decisión de jugar en el Olímpico ante Comunicaciones y Olimpia

Vargas hizo un paréntesis y se refirió a la determinación de disputar los próximos dos partidos en el coloso sampedrano.

"La instancia que se está jugando, en al tercera fecha no estás disputando nada decisivo con Olimpia, está la posibilidad de compartir con la hinchada del visitante. El Yankel se queda chico cuando hay dos equipos que vienen peleando el liderato. Acepté idea me parece que es buen momento y falta mucho para decidir quién terminará primero".

Se les viene un fin de semana intenso. El jueves disputará el pase con el equipo guatemalteco y el domingo recibirá a los albos en el clásico por el liderato.

"No lo preparás en una semana, lo debés hacer con anterioridad. Estando en Olimpia lo aprendí, en un torneo ganamos el clásico final, ganamos Copa Presidente y final de reservas. Por eso lo hicimos en pretemporada, trabajando", dijo.

No espera a un Comunicaciones echado atrás

Pese a la ventaja en el resultado, Vargas considera que el equipo chapín saldrá a proponer en la cancha del Estadio Nacional.

"No es mucho el estilo de cerrarse, contra Cobán, que perdió el partido lo buscó, pero no lo encontró. Contra Olimpia intentó buscar y lo encontró. Tenemos que jugar de nuestra manera, pero no es un equipo que se meta atrás. Intenta por los costados con línea de tres que viene haciendo ya mucho tiempo. Debemos aprovechar la localía y entrar por el lugar que más le duele".

Para Vargas, su equipo llega en mejores condiciones y con la ventaja de conocer al rival.

"Ya conocemos la instancia en la que están y las características de sus jugadores. A Lombardi lo vi cuando perdió un penal cuando quedó fuera contra Marathón hace cinco años y no conocía su momento, no conocía a Tompson, Herrera, Betancourt. Ahora sé las características y a quién enviar para presionar, en qué momento recuperar. Eso nos hace más fuertes por la localía, pero si te venís con un 4-0 no te cuenta ese conocimiento, cuando el resultado es corto si se puede utilizar".

El Zurdo Martínez y Costly listos para iniciar entre los once titulares

El argentino adelanta que Mario Martínez y Carlo Costly están para comenzar de titulares este jueves.

"Mario no jugó porque fue suspendido, pero tiene todas las posibilidades de arrancar el partido. Carlo también, no lo puse por un golpe que sufrió ante Real de Minas. Por ahora Carlo es el goleador del equipo, en los dos partidos anotó gol y es importante. Mario igual, en el segundo partido que juega convierte. De cinco goles ellos han estado presente en tres. La posibilidad de estar presente la tienen bastante", cerró.