Esteban Espíndola: un boxeador de sangre uruguaya que disfruta su soltería

Todo un personaje. Esteban Espíndola, defensor de Marathón, le enseñó a DIEZ su faceta más desconocida y le abrió las puertas de su hogar para dejar al descubierto su pasión por la cocina, el boxeo, la lectura y ¡hasta su vida amorosa!

Previo a la amena charla, el argentino confesó ser de sangre uruguaya gracias a sus padres, y mostró los pasos básicos para preparar un mate.

Espíndola cree que armar un buen mate "es un arte, lo vas aprendiendo con el tiempo" aunque estima que no observa diferencias entre la yerba que consumen argentinos y uruguayos.

Esteban Espíndola al ser presentado en Marathón: "Es el paso de un club grande a otro grande, hay un equipo ilusiona".

Añade que "en realidad es lo mismo, argentino o uruguayo se usa la misma yerba, recipiente y bombilla". De paso hizo una revelación que casi nadie sabía sobre su descendencia: "Yo soy 50 y 50, uruguayo nacido en Argentina".

"Mis dos padres son uruguayos, se conocieron en Argentina, nací allí y pase parte de mi infancia en Uruguay. Me siento argentino, hice mi vida ahí, vestí la camiseta de Argentina" en divisiones menores (Sub-17 y Sub-20).

De hecho a nivel infantil recuerda haberse medido con la H de Antony 'Choco' Lozano y Luis Berríos, hermano del retirado capitán verdolaga, Mario Berríos.

En el Monstruo menciona que "las rondas de mates son con 'Pipo' (López), Yustin (Arboleda) y Yerson (Gutiérrez)... ellos son los que se me acercan para tomar mate, tenemos grupo matero", indica.

Esteban pasa buena parte de su tiempo cocinando; en la mañana y por las tardes se prepara el infaltable mate.

El ex Olimpia, club al cual dice que estuvo a nada de regresar por ofrecimiento de Pedro Troglio en una reunión que sostuvieron en Puerto Madero, Argentina, es un amante de la cocina. "Me encanta cocinar, encontré una terapia en la cocina, me gusta, me relaja preparar lo que me sirve para mi cuerpo"...

Siempre en relación a este tópico afirma que "me gusta probar recetas nuevas... me gusta mucho la verdura, espinaca, brócoli, pollo, carne de res, pero acá no se consiguen los cortes que allá, bastante pescado también".

Considera estar listo para casarse aunque a día de hoy, y desde hace algún tiempo, es soltero... "Estuve cerca, estoy vivo todavía... ahora estoy soltero, tranquilo, tengo tiempo para cocinar, prepararme lo que yo quiero; eso tiene otro valor, disfruto el proceso de la soltería".

Espíndola es un amante de la lectura, especialmente la religiosa y la financiera. Terminó sus estudios secundarios en Argentina y no tiene planes de ir a la universidad aún.

A su juicio "las hondureñas son muy atractivas, interesantes, me ha tocado conocer chicas interesantes acá" y pese a que se "recibe algún mensaje, poca trascendencia; soy un tipo tranquilo, de mi vida privada no soy mucho de abrirme en redes sociales".

Prefiere dar "valor a la esencia de los personas" porque "quiero construir en mi vida algo que tenga trascendencia, entonces encontrar una persona que podamos llegar a chocar en convicciones, pensamientos y fe es bastante difícil".

¿Sale con alguien? "Ahora estoy en otra etapa, disfrutando de Honduras.No hay nada serio, nada", sentenció.

AMANTE DEL BOXEO

Entre otras cosas, Esteban Espíndola es un amante empedernido de las lecturas en materia financiera y también un practicante del boxeo.

Como buen 'matero', Esteban Espíndola no desaprovechó la oportunidad para compartir su pasión por el mate con el equipo periodístico de DIEZ que lo visitó.

"El boxeo es un deporte que me encanta, me gusta ver pelea, practicarlo... al contrario de lo que ustedes piensan, te controlás más, hay mucha más lealtad que en el fútbol; uno usa los brazos, en el boxeo te peleaste, te das la mano y terminó", valora.

Sin embargo, se queda con el 'deporte rey': "Nunca pensé en hacerlo profesional porque mi vida está definida al fútbol, no voy a debutar y perder ja, ja, ja... me quedaré con el 'pude haber'".