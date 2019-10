Previa: Los duelos más esperados de la Liga de Naciones de Concacaf

Este jueves 10 de octubre vuelve la actividad de la Liga de Naciones de Concacaf en la tercera jornada con varios encuentros que se robarán el protagonismo en los diferentes escenarios dentro de los grupos clasificatorios.

Después de tanta espera los países que pertenecientes a la Liga A finalmente harán su estreno y la Selección de Honduras será parte de ella abriendo el telón este jueves a las 5:00 pm enfrentando a Trinidad y Tobago.

Fabián Coito y sus cadetes conoce de la importancia de este juego para evitar una caída en el ranking general de FIFA y más tarde (13 de ocubre) volverá a tener actividad ante Martinica en territorio catracho.

El otro plato fuerte lo sostendrá Costa Rica quienes con su nuevo entrenador, Ronald González enfrentando a un complicado Haití (10 de octubre a las 7:00 pm).

Más adelante en la quinta ronda general ( 15 de octubre), Canadá-Estados Unidos (5:30 pm), México-Panamá (7:30 pm) y Santa Lucía vs El Salvador (3:00pm) cerrará con broche de oro la justa con sus duelos estelares.

Jornada completa de los partidos:

Jueves 10 de octubre:

5:00 pm Trinidad y Tobago vs Honduras

7:00 pm Haití vs Costa Rica

3:00 pm Belize vs San Cristóbal y Nieves

6:00 pm Guyana Francesa vs Granada

5:00 pm Islas Vírges vs Bahamas

5:00 pm San Maarten vs Islas Turcas



Viernes 11 de octubre:

05:06 pm USA vs Cuba

7:00 pm Islas Bermudas vs México

3:00 pm Antigua y Barbuda vs Guayana

1:00 pm San Vicente vs Surinam

8:00 pm Nicaragua vs Dominica

13 de octubre

8:00 pm Honduras vs Martinica

6:00 pm Costa Rica vs Curacao

4:00 pm San Cristóbal y Nieves vs Belice

5:00 Granada vs Guayana Francesa

1:00 pm Islas Vírgenes vs Bonaire

14 de octubre

6:00 pm Guyana vs Antigua Barbuda

1:00 pm Dominica vs Nicaragua

17:00 pm Suriname vs San Vicente

4:00 pm San Martín vs Guadalupe

15 de octubre

5:30 pm Canadá vs Estados Unidos

7:30 pm México vs Panamá

2:00 pm República Dominicana vs Montserrat

3:00 pm Santa Lucía vs El Salvador

5:00 pm Aruba vs Jamaica