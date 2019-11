Gustavo Reggi: "No esperábamos levantarnos de una caída tan dura en un clásico"

El asistente técnico de Pedro Troglio en el Olimpia, Gustavo Reggi, compareció este martes en conferencia de prensa en la previa del encuentro ante Marathón del próximo domingo 10 de noviembre.

En palabras del timonel, después de una semana productiva al menos en la

Lo cierto es que en los últimos días el duelo ante Marathón se ha envuelto en morbo por la pelea del liderato de la tabla de posiciones y más allá de los cuestionamientos de Héctor Vargas en la prensa deportiva, Reggi solo tiene palabras de elogios para el club verdolaga.



"Estamos al cien por ciento para nuestros jugadores y no para la gente de afuera. Marathón es un equipo duro, ya lo enfrentamos de visitante en donde empatamos. Tienen un poderío ofensivo y por algo están en la lucha del primer puesto, somos quienes estamos peleando la primera posición", soltó.

Extranjeros y lesionados

Reggi respondió a las interrogantes del porqué no hay lugar como referentes para alguno de los jugadores extranjeros que llegaron al equipo al inicio de la temporada. Su respuesta fue la siguiente:

"¿Por qué tiene que jugar sí o sí un jugador extranjero? No pienso de esa manera, tenemos jugadores de selección. Acá juega el que entrena bien y que va mostrando día a día. El que va titular demuestra, por eso estamos primeros. Es una lucha constante, pero lamentablemente en el fútbol juegan once. Los extranjeros son jugadores de fútbol como los veinticinco, lamentablemente no tenemos extraterrestres como Messi".

Finalmente explicó que el caso de Harold Fonseca no pasó a más y que esta semana retorna a los entrenamientos. En cambio Jorge Álvarez podría perderse las últimas cuatro o cinco semanas, según su evolución.