Mauricio Dubón saltó al campo en Honduras: "Jugar en Grandes Ligas solo es un título, como ser ingeniero"

Mauricio Dubón ya está en el país y no perdió tiempo para hay a "aflojarse un poquito" luego de la intensa actividad que tuvo en el tramo final de la temporada regular de Grandes Ligas con Gigantes de San Francisco.

"Vengo de entrenar todos los días", fue lo primero que Mauro le dijo a DIEZ en el diamante José Enrique Bonilla en el cual creció como beisbolista y del cual no se olvida.

"Le digo a la gente que jugar ahí es normal, les digo que tengo más presión en un juego de sóftbol que cuando estoy allá arriba (MLB); el béisbol es lo mismo que cuando uno lo juega aquí", comenta con la humildad que no pierde y una sonrisa que le hace proyectar el hecho de reencontrarse con sus orígenes.

Sobre sus amigos dice que "ellos no me suben ni me bajan, son los mismos amigos", mientras que del país expresa que lo ve "diferente, siempre que vengo hay algún edificio o algo nuevo".

En suelo catracho espera "entrenar y tratar de mejorar" porque "el año que viene es importante". Califica sus números como "buenos, pero hay espacio para mejorar como en todo aspecto".

Un es "el aspecto mental y físico, pero el béisbol es lo mismo y hay que seguir trabajando igual" porque en febrero "voy a sprint trainning y voy a ser el segunda base titular, entonces a seguir trabajando para mantener esa posición".

Mauricio Dubón tuvo una amplia charla con DIEZ y este fragmento desglosa aspectos que le hicieron reencontrarse con su país y la expectativa que tiene para la próxima temporada con Gigantes.

HONDURAS LE MOTIVA DEMASIADO

En su patria, 'Dubi' asegura que "cada vez que vengo aquí me da más motivación para seguir adelante, esta gente (sus amistades) ni me sube ni me baja, me mantiene nivelado y agradezco a Dios por eso".

Le rodeaban muchos niños y eso le recordó cosas del pasado: "Siempre que venía, a la misma edad de ellos, nunca cambié ni nada de eso; jugar en Grandes Ligas solo es un título, un trabajo como ser un ingeniero, quizás un poco más vistoso pero lo mismo".

Adelanta una obra social que está organizando y será el próximo mes: "Acá en este mismo campo tenemos un torneo para la Fundación Contra el Cáncer, el 13, 14 y 15 para ayudar a recaudar fondos".

Concluye contando que "dos años llevamos haciendo esto y ahora que el nombre (del torneo y suyo) es un poquito más grande, quizás, la gente va a apoyar más".