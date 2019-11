Emilio Izaguirre: “Es muy duro perder una final en casa y con estadio lleno”

Emilio Izaguirre fue todo corazón en la final frente a Saprissa, lastimosamente la pelota nunca entró y lamenta haber defraudado a los más de 24 mil aficionados que llegaron al estadio Nacional para verlos festejar un trofeo de la Concacaf Legue que se llevaron los ticos.

“Es duo perder una final para uno y más en casa y con estadio lleno con nuestra afición. Queríamos darles una alegría, queríamos esa bendición para nuestra familia que siempre está con nosotros, pero así es la vida, todo lo que pase que sea para honra y gloria de Dios”, comenta el exCeltic de Glasgow.

Leer. EL RESPETO DE CENTENO POR LOS HONDUREÑOS

Izaguirre analiza lo que pasó en la cancha: “El árbitro nos anuló un gol que no era fuera de lugar y no nos sancionó un lanzamiento penal que sí era y creo que desde allí… además todas las faltas, ellos nos tocaban y no pitaba, nosotros lo hacíamos y sí sancionaba. No le podemos echar la culpa porque no pitó, pero sí hubiésemos jugado en Costa Rica esa falta de Estigarribia la sanciona como penal y el gol de Moreira Aldana no lo sanciona fuera de fuego”, señaló Izaguirre.

Los aficionados del Motagua llenaron el estadio Nacional y Emilio Izaguirre lamenta haberles fallado. Fotos DIEZ

Los aficionados del Motagua llegaron en masa a pesar que el partido se disputó a las 9.00 de la noche y la localía no se hizo sentir, pues el Saprissa fue muy ordenado en todo el encuentro, los azules intentaron con los centros tradicionales buscando a Moreira que no dieron resultados.

Leer. DIEGO VÁZQUEZ ARREMETIÓ CONTRA EL ARBITRAJE

“Esto es así. Si no te pitan un penal de local, estamos fregados. Si nos pitan un fuera de fuego que no es y de remate es gol, estamos más fregados. Así se dio, Dios no quiso; Moreira tuvo dos cabezazos, pero esto ya pasó y ahora confiamos en Dios que lo mejor viene para Motagua”, explicó el experimentado zurdo.

Finalmente cerró: “Esperemos que esto no impacte para la pentagonal, somos profesionales, confiamos en Dios de que todo lo que pase será para el bien de Motagua. Nosotros tenemos que ser buenos perdedores, caímos en una final y hay que saber dar lo mejor en cada partido”.

Motagua juega el sábado frente al Olimpia en el estadio Olímpico de San Pedro Sula por la segunda fecha de la pentagonal final del Apertura donde buscarán ganar para pelear el título ante los albos que ganaron las vueltas regulares. Izaguirre seguramente volverá a la titularidad en el equipo de Diego Vázquez.