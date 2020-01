Tras defenderlo de burlas, Antonela Rocuzzo publica impactante foto de su hijo Ciro con su perro

Ciro Messi, el hijo pequeño de Lionel Messi, ha sido un tema viral y polémico en las redes sociales en los últimos días.

Y es que un usuario de Twitter puso en duda la existencia del menor de los hijos de la guapa Antonela Rocuzzo.

Por su corta edad, la familia tiende a no exponer al pequeño de un año. Producto de esto, los seguidores de la pareja han creado una serie de teorías, algunas más severas que otras, donde incluso dudan de la existencia del menor.

Ciro Messi tiene apenas un año y no aparece nunca en los eventos donde Messi se presenta, como la gala del Balón de Oro o el The Best.

LA DURA RESPUESTA DE ANTONELA

Rocuzzo, mujer de Messi, le mandó un mensaje privado a un usuario de Twitter que inició con esta polémica de Ciro.

El mensaje fue filtrado. "La verdad que no suelo hacer esto, pero siento que te fuiste al carajo, quizás crees que sos gracioso o pensás que está bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada...", comenzó el mensaje enviado por la argentina.

"Ahora por tu pelotudez yo tengo que leer comentarios en fotos de mi hijo bebé de 1 año, que dicen que está muerto o que no existe o cosas que realmente en mi vida creí que tendría que leer sobre un hijo mío", agregó la mujer de Messi.

"Si hay gente tan Idiota como vos para hacer este tipo de comentarios sobre un bebé, no tendría que sorprenderme. Pero te juro que me cuesta entenderlo que haya gente tan estúpida. No entiendo tu sentido del humor pero cuando hablás de niños tendrías que ir con más cuidado", concluyó.

LA FOTO DE CIRO

Tras la polémica que está dando de qué hablar en las redes sociales, Antonela Rocuzzo publicó una imagen tierna de su hijo Ciro.



Antonela Rocuzzo publicó esta foto impactante de Ciro, su hijo pequeño, junto al inmenso Hulk, la mascota de la familia.

En la instantánea publicada en Instagram, el pequeño de la casa, con un año de edad, aparece abrazando al enorme Dogo de Burdeos, llamado Hulk. La diferencia de tamaño entre ambos es impactante.