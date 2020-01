Michaell Chirinos sobre su futuro: "No quiero lo del torneo pasado, quiero algo concreto"

Seguir a @fredyro19

Michaell Chirinos se siente jugador de Olimpia. Si bien está latente la posibilidad de salir al extranjero, el también seleccionado nacional prefiere dejar todo en manos de su representante.

"Aprovechar que hicimos una buena pretemporada con los profesores, y de mi parte feliz de volver a jugar, tengo muchas ganas de hacerlo", dijo Michaell Anthony en relación al duelo de este miércoles contra Alianza de El Salvador.

El duelo en suelo cuscatleco vale el pase a la final de la Copa Premier Centroamericana, donde aguarda el hondureño Real España, y Chirinos indica que "trabajo para estar en el cuadro titular, me preparé de la mejor manera, entonces el profe decidirá".

Se declara "muy ilusionado" ante el reto que significa el campeonato venidero, puesto que muchos quisiera estar en su lugar: "Todo mundo desearía estar en el mejor equipo del país, en este caso Olimpia; me enorgullece estar acá, pelear un puesto", lanzó.

No quiere repetir lo del pasado, irse a un club para retornar nuevamente por falta de acuerdo económico entre el León, dueño de su ficha, y la otra parte interesada: "Salió la oportunidad de irme, la tomé y ahora estoy aquí para disputar un campeonato más", eso sí, dice sin arrepentimiento.

A los salvadoreños los califica como "un rival duro, que pega y va a todos los balones", por lo que deberán ser precavidos para hacer valedera la ventaja de la ida (1-0).

Michaell Chirinos jugó un solo partido con Olimpia el torneo Apertura 2019 anterior y fue la goleada 0-4 ante Honduras Progreso, en la cual anotó gol y fue la figura.

FUTURO FUTBOLÍSTICO Y PLANTEL MERENGUE

"No hemos hablado pero tengo contrato con ellos, ya me sentaré a hablar", manifestó 'Chiri' en relación al contrato que le une a los merengues y podría ampliar.

De su agente dice que "todavía no tengo contacto con él, es de las personas que cuando hay algo me lo dice de un solo"; sin embargo, sentenció que se marcharía solo si hay algo "oficial pero a venta, yo a préstamo, como lo he dicho, no salgo".

Enfatizó que "no he hablado con mi representante, simplemente me dijo que podía jugar con Olimpia y debo ver qué pasa", aunque el curso pasado jugó algunos duelos con Vancouver Whitecaps en la MLS.

"No quiero hacer lo del torneo pasado, jugar e irme, quiero tener algo concreto que me dé seguridad, así trabajo cómodo" con la mira en el futuro.

Siente que tienen un equipazo, pero "Olimpia siempre se ha caracterizado por tener buenos jugadores, pero me preocupo más por mi rendimiento, por prepararme físicamente y el profe decidirá".

Sobre cómo lo utilizará Pedro Troglio en este 'Súper Olimpia', Michaell apunta que "él sabe que mi puesto es de volante izquierdo, pero me ha dicho que puedo jugar de mediapunta también".