Pedro Troglio no se confía: "No sacamos una diferencia buena de locales"

En la previa del partido ante Alianza, Pedro Troglio ha dado declaraciones en tierras salvadoreñas donde buscarán este miércoles el boleto a la final de la Copa Premier Centroamericana.

El entrenador de los blancos habló de lo complicado que será este compromiso de semifinales de vuelta del certamen y más por la poca diferencia con la que ganaron los albos en la ida. 1-0 fue el marcador.

“Es un torneo amistoso internacional donde todos queremos llegar a la final, va a ser un partido complicado, no sacamos una diferencia buena de locales, solamente es de un gol, así que venimos con la necesidad de hacer nuestro partido y poder hacer un gol para preocupar un poco más a Alianza en este partido”, fueron las primeras palabras de Troglio.

Ver: El posible 11 del Olimpia ante el Alianza en la Copa Premier

Alianza jugará en el estadio Las Delicas, casa del equipo Santa Tecla, pues el Cuscatlán no puede ser utilizado debido a unos trabajos de remodelación que se están llevando a cabo.

Dicha cancha es de césped artificial y Pedro Troglio ha tocado el tema.

“Sabemos que es complicado jugar en césped artificial, no es aceptable, pero sinceramente este es muy bueno, si me preguntás, la verdad que parece hasta mejor que cualquier terreno de juego de césped normal, de todos los que he visto de césped sintético, este es el mejor, la verdad que está muy bueno, pensamos que iba a ser más duro, no hay de qué quejarse”, subrayó.

RECORDANDO LA IDA

El DT de los blancos quiso recordar aquel partido de ida ante el Alianza donde ganaron por la mínima diferencia. Dice que será muy diferente todo.



Olimpia trabajó hoy en el estadio Las Delicias, sede de la semifinal de vuelta en la Copa Premier Centroamericana.

“Faltaban cinco o seis titulares en aquel juego porque justo estábamos los dos equipos con las convocatorias para la selección nacional de ambos países, fue un partido donde erramos muchos goles, pero repito, no va a ser la misma situación, no solo ellos recuperan jugadores, sino que aparte han incorporado futbolistas, seguramente vamos a encontrar un equipo totalmente distinto, más parecido al de la final que jugaron el 22. Nosotros también venimos con todo el plantel, menos con las incorporaciones nuevas, pero venimos con el plantel que viene de ser campeón, va a ser un partido difícil de programar, antes de jugarlo, venimos con intenciones de hacer un partido abierto, intenso, veremos si podemos marcar un gol para preocuparlos a ellos”, concluyó.

LA HORA DEL JUEGO

Todo está listo para esta semifinal de vuelta que promete mucho. El Alianza-Olimpia está programado para las 7:30 pm en el estadio Las Delicias.

Además: Alianza hará debutar a cuatro extranjeros ante Olimpia

Troglio no contará en este juego con Harold Fonseca ni con Ever Alvarado. Tampoco aparecerán los fichajes del Olimpia, a excepción de Michaell Chirinos que sí viajó.