Federación de Honduras advierte que se castigará con dureza actos de racismo

José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Honduras, fue consultado sobre los actos de racismo de los que fue víctima el jugador del Motagua Wilmer Crisanto en Puerto Cortés. Advierte que la Fenafuth castigará con dureza estas acciones.

"La Federación ha sido muy clara; cero tolerancia. Obviamente tienen que tomar acciones las Comisiones de Disciplina, esto no lo tienen que dejar pasar en ningún momento y atajarlo de inmediato. No hay distingo de ningún tipo, no solo en el fútbol sino en la sociedad hondureña porque todos somos iguales", inició contando en conferencia de prensa.

Crisanto entró de cambio al minuto 77 por Kevin López y cuando tocó el balón se escucharon gritos de "mono" desde un sector del Estadio Excélsior.

Mejía le hizo un llamado a las dirigencias de los equipos de Honduras.

"Como Federación vamos a ser duros con este tipo de situaciones. Les hago el llamado a las juntas directiva de los clubes de Liga Nacional y Ascenso que este tipo de comportamientos serán castigados con dureza".

Platense podría recibir una sanción mínima de 30 mil lempiras por lo ocurrido.

"No vamos a permitir ni cánticos racistas ni que denigren a ningún ser humano o futbolista", cerró.