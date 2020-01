Yustin se rinde: "Contento con el recibimiento que me ha dado la gente de Olimpia"

El atacante colombiano Yustin Arboleda, destacó el recibimiento con bombos y platillo que le dio la hinchada de Olimpia en la final de ida de la Copa Premier Centroamericana que empataron sin goles con Real España (0-0)

"Bastante contento, los compañeros me han dado el apoyo y el cuerpo técnico igual... Eso es importante para uno, para iniciar un nuevo proyecto, un nuevo desafío y consciente de que me falta más y debo prepararme mucho mejor para estar lo más rápido posible a la par de los compañeros", comentó el cafetero de entrada en zona mixta del estadio Olímpico Metropolitano.

Ya sabía que iba a jugar porque el mismísimo Pedro Troglio, DT albo, se lo dijo: "Ya el profe me había dicho que me iba a meter un rato, que cómo me sentía... Pude entrar, tuve poca participación, pero mis características son entrar y pelear cada pelota, poco a poco lo vamos a ir consiguiendo".

Cree que el sábado, por la jornada 2 del torneo Clausura 2020 de la Liga SalvaVida, será distinto el trámite porque "cada partido es una historia diferente, pero nosotros con la misma mentalidad y objetivo de sumar partido a partido, acá somos un grupo que sabemos que tenemos que jalar para el mismo lado para conseguir los objetivos".



El colombiano Yustin Arboleda ingresó en lugar de Jorge Benguché en su debut con el Olimpia.

Reconoce que en el León, campeón nacional, tendrá que acostumbrarse a jugar de otra forma, pues "cada cuerpo técnico tiene su idea; el profe Vargas tenía la de él, ahora el profe Pedro tiene la de él... Pero yo creo que el fútbol es el mismo, aquí y en la China, uno como jugador debe adaptarse a cada idea que quiere el cuerpo técnico".

CONTENTO POR LA OVACIÓN DE SU NUEVA HINCHADA

Entre las impresiones que le quedaron a Yustin en su estreno de blanco destacó la bienvenida de su nueva fanática.

"Eso es el resultado del trabajo que uno hace día a día, contento con el recibimiento que me ha dado la gente de Olimpia, la verdad me han hecho sentir bien y ahora me toca a mí tratar de retribuirle eso con resultados", manifestó con el compromiso que le caracteriza el futbolista.

Siente que esa buena onda se ha trasladado al vestuario, ya que "parece que llevara mas tiempo acá, los compañeros me han recibido bien, los compañeros y el cuerpo técnico, eso lo llena a uno de satisfacción", expresó.

Siente que el mejor lugar para jugar estos encuentros es la 'Casa de la Selección': "El Olímpico es el mejor estadio que tenemos en Honduras, esta clase de partidos siempre motiva jugarlos en buenas canchas y con buen público".

REITERA QUE LA SELECCIÓN DE HONDURAS LE SEDUCE

Una de las consultas que se le hizo al ex Marathón fue sobre si su deseo de permanecer en el país tiene que ver con la Bicolor, a lo que respondió con sinceridad.

"Siempre se me está mencionando ese tema pero todo llegará a su debido momento, ahora a enfocarnos en lo que tenemos que hacer acá con el club y si el día de mañana se da la posibilidad la miraremos y la analizaremos para tratar de tomar una buena decisión".