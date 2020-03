Mauro Reyes se sincera: "No creí que el profe Tábora iba a tomar esa decisión"

En Real Sociedad se vive un nuevo comienzo. Mauro Reyes asumió el lugar de Carlos Tábora, quien renunció sorpresivamente el pasado domingo, y una vez merme la crisis sanitaria del coronavirus se pondrá manos a la obra en su cuarta etapa en el Bajo Aguán.

El timonel nacido en Santa Bárbara explica las razones por las cuales se fue del club tocoeño en la Liga SalvaVida anterior y ve en esta plantilla potencial suficiente para repetir la gesta del Clausura 2016 cuando llegó a la final.

"Cada vez que uno toma un reto de estos, pues, siempre viene con la ilusión de hacer un buen trabajo y lograr los objetivos; me parece que este plantel tiene condiciones muy buenas, creo que hay que felicitar a la institución y al profe Tábora que conformó un gran grupo de jugadores", comenta de entrada el DT en su primera entrevista como estratega de los 'aceiteros'.

Mauro Germán dice que "recuerdo mucho la etapa en que Real Sociedad llegó a la cuarta final, le estaba pasando algo parecido y en aquella ocasión había un grupo con mucha intensidad y calidad; me parece que en este momento tiene características muy similares al equipo que llegó a aquella final", apunta.

Y deja de manifiesto que "por eso estoy muy entusiasmado; primero esperamos alejarnos lo más rápido posible del Honduras Progreso que está en el último lugar y luego la misma inercia de alejarnos nos va a lanzar a buscar un puesto en la liguilla", avisa en la previa de iniciar su gestión.

Mauro retorna apenas un a;o después a Real Sociedad y lo hace con la intención de salvarlo del descenso y meterlo al Pentagonal.

LA ENTREVISTA CON MAURO REYES

¿Lo tomó por sorpresa cuando lo llamó la directiva y le dijo que el profesor Tábora no seguía?

Sí, la verdad no me lo esperaba, ese día en la noche, ya un poco tarde, me llamaron y la verdad no creí que el profe Tábora iba a tomar esa decisión en ese momento. Pero el fútbol es así, los entrenadores tenemos la maleta lista, para irnos o venirnos, entonces asumo el reto con toda la responsabilidad y la ilusión de buscar un puesto de clasificación en la liguilla.

En su primer contacto con sus jugadores, ¿cuál fue el mensaje?

Estábamos hablando mucho de las condiciones, características y calidad que tiene este plantel; hay jugadores que han tenido poca participación y creo yo que tienen gran calidad, experiencia, rodaje y todo eso es fundamental al momento de jugarse un objetivo como el que se está jugando el club... Me parece que se pueden hacer cosas interesantes y hablábamos con ellos de eso, del compromiso y creer, si creemos que podemos hacer las cosas seguramente las vamos a hacer. Tenemos seis juegos nosotros y cinco la mayor parte de los rivales, creo que Real Sociedad puede ser un equipo diferente, lo ha mostrado a lo largo del torneo... Ha hecho buenos partidos y lo único que hay que buscar es esa estabilidad en la etapa final que nos permita ser un equipo sólido en defensa y contundente en ataque.

¿Quiénes son esos hombres de experiencia que piensa pueden tener mayor relevancia en el equipo?

Hay varios, si mira el listado la verdad hay jugadores que estaban participando en otros clubes y de verdad han trascendido muy bien y por eso están acá... No voy a dar un nombre específico porque habría que revisar bien su nivel de rendimiento, los conozco a todos los que vinieron en este torneo, son jugadores de mucha calidad y pueden aportarle al equipo; estoy seguro que, a medida comencemos el trabajo y vayamos viendo cada una de estas piezas, tengo una gran sensación con este equipo. Si en el poco tiempo logramos instalar una idea en función de la base que se ha venido trabajando, este Real Sociedad puede ser un equipo peligroso para cualquiera.

Hace poco, en 2019, salió en condiciones que no se esclarecieron, ¿por qué salió la vez anterior?

Voy a ser sincero, más que un dirigente con Ricardo Elencoff nos une una amistad... La vez pasada que me fui creo que fue lo correcto, no porque él quisiera despacharme sino porque era lo mejor para el club e, incluso, lo había hablado antes con él y al final el tener este reto nuevamente me ayuda. Imagine que el torneo anterior me vine con un equipo que había logrado el ascenso y muchos jugadores no venían en su mejor nivel, aunque ya habían estado en primera división; ahora asumo un reto con seis puntos de ventaja con el rival que está en último lugar, faltan seis fechas para nosotros; creo que las condiciones hoy están más dadas para el triunfo que el fracaso, entonces en este momento estoy más viendo que este equipo va a lograr éxito e irá en función de mejorar cada vez, pues hay un plantel joven con jugadores de experiencia muy interesantes. Ahí está el reto para hacer de este Real Sociedad un equipo para competirle a cualquiera y donde quiera.

Una pena que esta crisis sanitaria esté afectando al fútbol también y frené la progresión de algunos clubes...

Este parón va a afectar a algunos, esperemos que a nosotros no y tratar de llegar lo mejor posible al siguiente juego, no podemos darnos el lujo de desmejorar... Es lamentable que esté pasando esto en el mundo, hay que confiar en Dios que las cosas en Honduras vayan a salir bien y terminen lo antes posible.