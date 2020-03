Marathón responde con un comunicado a deuda que reclama esposa de Yustin Arboleda

En Marathón no cayó nada bien el video en vivo en Instagram Live realizado por la esposa del futbolista Yustin Arboleda, Paula Vivas, quien reveló que el club tiene una deuda económica pendiente con el colombiano.

Es por ello que los verdes emitieron un comunicado en respuesta a la señora Paula quien además reveló las razones del por qué Yustin no logró renovar contrato.

Vivas, de origen venezolano, aseguró que su esposo pidió a la directiva, antes de firmar con Olimpia, dos años de contrato y que fue algo que a los verdes les "incomodó o no estaban preparados par ese tiempo".

Sin embargo Paula también asegura que Arboleda, tras las primeras negociaciones con la directiva, había decidido aceptar la propuesta que le presentaron que era por por dos años y con el mismo salario, sin embargo se quedaron esperando la confirmación hasta que el club anunció a través de redes sociales la salida del goleador mientras estaba de vacaciones en Sudamérica.

"Esperamos para firmar contrato para dejar todo definido, pero no dijeron nada, no apareció nadie. Uno por las buenas es bueno, pero llega un momento que tu dices; no se pueden manejar las cosas así, si ya habíamos dicho que sí y sin aumento porque la gente dijo que Yustin era un caprichoso que quería un sueldo de no sé cuanto', confesó.

MARATHÓN RESPONDE EN UN COMUNICADO

En el comunicado, los verdolagas lamentan que la familia Arboleda Vivas hable así de un equipo que lo dio a conocer, según ellos, también dar a conocer estos detalles de deudas en un momento en que el país lucha contra la pandemia del coronavirus que nos tiene en toque de queda y alerta roja.

"Solos nos tenían que dar el dinero que nos deben, para los que no saben, todavía nos deben. No sé que va a pasar más adelante, porque se van a tomar medidas drásticas. Ya ha pasado mucho tiempo y nadie da la cara", dijo la venezolana, palabras que pegaron fuerte entre los directivos.

COMUNICADO

A nuestra afición verdolaga le comunicamos que en vista de las declaraciones que han circulado en redes sociales por parte de la señora, Paula Vivas, en contra de nuestra institución, hacemos saber:

PRIMERO: Que el Club Deportivo Marathón siempre ha cumplido con sus obligaciones conforme a lo establecido por la ley y en este caso se cumplirá fielmente con los acuerdos.

SEGUNDO: Que ignoramos la intención de porqué abordar este tema en tan crítico momento que vive el país.

TERCERO: Que lamentamos la manera en que públicamente la señora Vivas busca conflicto entre nuestra afición y los directivos, cuando fue esta institución y esta noble afición quien dio la oportunidad al jugador Yustin Arboleda de destacar en nuestro fútbol.

CUARTO: Nuestra institución es más grande que cualquier jugador, y que cualquier directivo. La institución se respeta, la institución se honra antes, durante y después de haberle servido.

QUINTO: El Club Deportivo Marathón, se reserva su derecho de dar a conocer a su noble afición de la verdadera versión del porqué no se renovó el contrato al jugador Yustín Arboleda.

